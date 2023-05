Δυναμικό «παρών» της TÜV AUSTRIA Hellas στο 8o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Η TÜV AUSTRIA Hellas, ο κορυφαίος Οργανισμός Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, συμμετείχε δυναμικά στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ως χορηγός και με ομιλίες του Chief Executive Officer της TÜV AUSTRIA Hellas, Executive Business Director Business Assurance του TÜV AUSTRIA Group και Executive Member of the Executive Committee του TÜV AUSTRIA Group, κ. Ιωάννη Καλλιά και του κ. Θανάση Μητσάκου, Head of Information Systems Inspection Division της TÜV Austria Hellas, οι οποίοι έδωσαν την δική τους οπτική σχετικά με τα κρίσιμα ζητήματα της ενεργειακής μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα ο κ. Καλλιάς στο πλαίσιο του πάνελ «Unfolding Energy Transition» ανέλυσε τη σημασία της ενεργειακής μετάβασης των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα τόνισε πως εκτός από την ηθική υποχρέωση να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας, έχουμε πλέον και νομικές υποχρεώσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ο κ. Καλλιάς, σημείωσε από την πλευρά του πως «έχουμε την τύχη να έχουμε γεννηθεί και να ζούμε σε μια ήπειρο που κατανοεί τα προβλήματα» και πρόσθεσε «πολλές φορές μιλάμε για ενεργειακή μετάβαση, χωρίς να υπολογίσουμε τον κοινωνικό και τον ανθρώπινο παράγοντα». «Δεν κάνουμε focus στον άνθρωπο και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψιν για τη συνέχεια» σημείωσε συγκεκριμένα ο κ. Καλλιάς.

Ο κ. Μητσάκος τόνισε «Οι εταιρίες που θέλουν να αναπτυχθούν πρέπει να συμβαδίσουν με γρήγορες και ριζικές αλλαγές στα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους αλλά κυρίως στον τρόπο που λειτουργούν», επικεντρώνοντας στο παράδειγμα της Ελλάδας που την τελευταία 3ετία εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης μετασχηματίστηκε σε πολλά επίπεδα. Ωστόσο, επισήμανε τον κίνδυνο που υπάρχει οι αλλαγές αυτές να γίνονται σπασμωδικά, χωρίς σχέδιο και πρόγραμμα, χωρίς την απαραίτητη προετοιμασία, χωρίς τις σωστές υποδομές και χωρίς να έχει καλλιεργηθεί επαρκώς η κουλτούρα της αλλαγής που απαιτείται. Σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο κ. Μητσάκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους κινδύνους που υπάρχουν στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, σχολιάζοντας ότι η τεχνολογία φέρνει πρόοδο και ανάπτυξη αλλά μαζί φέρνει και νέες, ψηφιακές απειλές που απαιτούν σύγχρονα και εξειδικευμένα εργαλεία για να αντιμετωπιστούν. «Η νέα ψηφιακή εποχή είναι εδώ και ήρθε για να μείνει», είπε, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία δεν καθορίζει μόνο τις εξελίξεις αλλά μερικές φορές τις ξεπερνάει.

Το 8ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ έλαβε χώρα στους Δελφούς, στις 26-29 Απριλίου, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.