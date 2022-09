ΕΙΤ: Ημερίδα για την καινοτομία στο πλαίσιο της BEYOND την Παρασκευή 30/9

To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) συμμετέχει ενεργά και στηρίζει τη μεγάλη διοργάνωση της BEYOND, πραγματοποιώντας, στο πλαίσιο αυτής, ημερίδα με θέμα « EIT OPEN DAY GREECE : From Innovation to Impact – Powering the Future of Europe »,την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα «Ολυμπιάς», το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Μέσα από ομιλίες, θεματικές συζητήσεις και workshops θα αναδειχθεί ο πολυεπίπεδος ρόλος του EIT στην ανάπτυξη και υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, οι ευκαιρίες που παρέχουν τα προγράμματα που σχεδιάζει και χρηματοδοτεί, καθώς και οι προοπτικές για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα.

Επίσης, το δεύτερο μέρος της ημερίδας είναι αφιερωμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, τις σύγχρονες διατροφικές προκλήσεις και τη γεωργία ακριβείας, ενώ θα παρουσιαστούν και επιτυχημένα μοντέλα νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή.

«Η επιλογή του ΕΙΤ να διοργανώσει μία από τις ετήσιες ημερίδες του στη BEYOND επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσει γρήγορα η έκθεση. Βασική θεματική είναι πώς θα δυναμώσουμε το μέλλον της Ευρώπης αξιοποιώντας την καινοτομία, πώς δηλαδή μπορούμε να δημιουργήσουμε οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία από την παραγωγή καινοτομίας», δήλωσε ο Μιχάλης Στάγκος, συνιδρυτής των Industry Disruptors Game Changers και Εκπρόσωπος του EIT Food Hub στην Ελλάδα. «Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η χαρτογράφηση των τάσεων της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού στη χώρα μας, εντοπίζοντας ευκαιρίες βελτίωσης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις εταιρείες».

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, διακεκριμένοι ερευνητές, στελέχη φορέων, εταιρειών, νεοφυών επιχειρήσεων και επενδυτών, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας και μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας.

Μεταξύ άλλων, συμμετέχουν ο Γιώργος Γεωργαντάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Γιώργος Στύλιος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, Begoña Pérez Villarreal, διευθύντρια EIT Food CLC South, Federico Menna, Chief Operations and Finance Officer του EIT Digital, Απόστολος Αποστολάκος, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), Χρήστος Τσόλκας, CEO Delta Foods SA, Δημήτριος Τζοβάρας, Chairman of the Board of Directors CERTH και Αντώνης Βεζύρογλου, ιδρυτής και CEO Vezyroglou Farm.

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), τους Industry Disruptors Game Changers και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά το πρόγραμμα εδώ.

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας και να δείτε την ατζέντα εδώ.