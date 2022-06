Eκδήλωση προβολής προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών στις 15 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη

«Spotlights on European Expertise in Agriculture, Food and Forestry»

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), σε συνεργασία με το Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura (FUNDECYT-PCTEX), μέλη του δικτύου Enterprise Europe Network (EEN) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση «pitching» με τίτλο: «Spotlights on European Expertise in Agriculture, Food and Forestry» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 (14:30΄ – 17:00) στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κτίριο Μ2, στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου του δικτύου ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) http://www.eriaff.com/

Η εκδήλωση «pitching» δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβάλλουν τα προϊόντα / τις τεχνολογίες / τις υπηρεσίες τους με μια σύντομη παρουσίαση διάρκειας 5 λεπτών στα αγγλικά σε κοινό το οποίο έχει εκ των προτέρων δηλώσει το ενδιαφέρον του. Η εκδήλωση είναι μια ευκαιρία για ερευνητές και επιχειρήσεις να παρουσιάσουν ένα καινοτόμο προϊόν / υπηρεσία / τεχνολογία / ερευνητική πρόταση και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές τους με τους συμμετέχοντες με τους οποίους θα μπορέσουν στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε «b2b» συναντήσεις.

Τόσο η εκδήλωση pitching όσο και το συνέδριο αφορούν τους ακόλουθους κλάδους:

Καλλιέργεια υψηλής τεχνολογίας (high-tech farming)

Δασοκομία (forestry)

Φυτά και φυτικές πρωτεΐνες (plants & plant proteins)

Αγροοικολογία (agroecology)

Συστήματα τροφίμων (food systems)

Βιοοικονομία (bioeconomy)

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzJxZR-tkhJbkUCJ7SgujJzTJqPMDkixecmFPk8ybpMXp3TA/viewform

το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.