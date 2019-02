Εκδήλωση για τις startups στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 22 έως τις 24/2

Το hashtag#NBGBusinessSeeds, το PRAXI Network, το Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH), το H2B HUB και το Bizrupt Lab διοργανώνουν το “Match and Develop a Start-up“, από τις 22 έως τις 24 Φεβρουαρίου, στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επιλεγμένες startups του 9ου Διαγωνισμού «Καινοτομίας & Τεχνολογίας» και ερευνητικές ομάδες του ΙΤΕ, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο μέσα από εξειδικευμένα workshops και mentoring sessions. Η καλύτερη επιχειρηματική ιδέα που θα παρουσιαστεί θα περάσει απευθείας στη Β’ Φάση του επόμενου Διαγωνισμού «Καινοτομίας & Τεχνολογίας».

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του τριημέρου, θα πραγματοποιηθεί και ένα warm-up workshop στις εγκαταστάσεις του H2B HUB, την Παρασκευή 15/02. Περισσότερες πληροφορίες: https://lnkd.in/gXkAZgZ hashtag#NBG hashtag#BusinessBanking