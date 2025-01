Έκθεση Διεθνούς Αμνηστίας: Χωρίς μέλλον ο αγροτικός τομέας στη Γάζα μετά τη γενοκτονία

Επαρκείς αποδείξεις για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει και συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας βρήκε η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας, όπως ανέφερε η οργάνωση σε μια νέα έκθεση-ορόσημο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Εκτός αυτού του συμπεράσματος, κομμάτι της έρευνας εστιάζει και στις τεράστιες επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα της Παλαιστίνης.

Η έκθεση, με τίτλο «Νιώθεις Σαν Να Μην Είσαι Άνθρωπος»: Η Γενοκτονία του Ισραήλ Κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα («You Feel Like You Are Subhuman»: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza), τεκμηριώνει πώς, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του επίθεσης που εξαπέλυσε μετά τις φονικές επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ σκόρπισε τον όλεθρο και την καταστροφή στις/στους Παλαιστίνιες/ους στη Γάζα με θράσος, αδιάκοπα και με πλήρη ατιμωρησία.

Όπως επίσης διαπιστώνεται, μεταξύ της 7ης Οκτωβρίου 2023 και του Ιουλίου 2024, βασικά τμήματα του συστήματος παραγωγής τροφίμων και εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια, καθώς και υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής, νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, δρόμοι και ενεργειακές υποδομές της περιοχής υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν, επηρεάζοντας την ικανότητα των Παλαιστινίων να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, στέγαση, νερό, υγεία και άλλα βασικά αγαθά.

«Δεν υπάρχει μέλλον για τη γεωργία στη Γάζα μετά τον πόλεμο. Όλα έχουν καταστραφεί… Η ιστορία δεν αφορά κάποιον ψαρά ή κάποια γυναίκα που εργάζεται σε ένα αγρόκτημα, αλλά το γεγονός ότι έκλεψαν την κληρονομιά των ανθρώπων. Έκλεψαν την ικανότητα παραγωγής τροφίμων», αναφέρει χαρακτηριστικά –στο πλαίσιο της έρευνας– ο Moayyad Ahmad, περιφερειακός συντονιστής της κορυφαίας διεθνούς κίνησης μικρών αγροτών στον κόσμο, Via Campesina, για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, και μέλος της Ένωσης Επιτροπών Αγροτικής Εργασίας.

«Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας καταδεικνύει ότι το Ισραήλ προέβη σε πράξεις που απαγορεύονται από τη Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, με συγκεκριμένη πρόθεση να καταστρέψει τις/τους Παλαιστίνιες/ους στη Γάζα.

Οι πράξεις αυτές περιλαμβάνουν δολοφονίες, πρόκληση σοβαρών σωματικών ή ψυχικών βλαβών και σκόπιμη επιβολή στους Παλαιστίνιους στη Γάζα συνθηκών ζωής που υπολογίζεται ότι θα επιφέρουν τη φυσική τους εξόντωση. Κάθε μήνας που περνά, το Ισραήλ αντιμετωπίζει τους Παλαιστίνιους στη Γάζα ως μια υποδεέστερη ομάδα ανθρώπων ανάξια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας, αποδεικνύοντας την πρόθεσή του να επιφέρει τη φυσική τους εξόντωση», δήλωσε η Agnes Callamard, γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας.

Επικίνδυνη κλιμάκωση

Η Διεθνής Αμνηστία κρούει το «καμπανάκι» προς την παγκόσμια κοινότητα, προειδοποιώντας ότι το τελευταίο διάστημα η κρίση έχει οξυνθεί ιδιαίτερα στη Βόρεια Διοικητική Περιφέρεια της Γάζας, όπου ο πολιορκημένος πληθυσμός αντιμετωπίζει την πείνα, τον εκτοπισμό και τον αφανισμό, εν μέσω ανελέητων βομβαρδισμών και ασφυκτικών περιορισμών σε σωτήρια ανθρωπιστική βοήθεια.

«Η έρευνά μας αποκαλύπτει ότι, επί μήνες, το Ισραήλ επέμενε να διαπράττει πράξεις γενοκτονίας, έχοντας πλήρη επίγνωση της ανεπανόρθωτης βλάβης που προκαλούσε στις/στους Παλαιστίνιες/ους στη Γάζα. Συνέχισε να το κάνει παρά τις αμέτρητες προειδοποιήσεις για την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και τις νομικά δεσμευτικές αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ), που διέταζαν το Ισραήλ να λάβει άμεσα μέτρα για να καταστεί δυνατή η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα», δήλωσε η Agnes Callamard.