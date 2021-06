Eλαιώνες Σακελλαρόπουλου: 12 μεγάλες βραβεύσεις και ένα νέο ρεκόρ στην Τουρκία

Μια εξαιρετική διάκριση για Έλληνα ελαιοπαραγωγό, με Best in Class και 12 μεγάλες βραβεύσεις, σημειώθηκε στην Τουρκία, για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, στον διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδων Anatolian International Olive Oil Competition 2021.

Ταυτόχρονα, οι 12 βραβεύσεις αυτές, συμπληρώνουν έναν νέο αριθμό ρεκόρ. Τα 301, πλέον, διεθνή βραβεία που έχουν συγκεντρώσει τα βιολογικά ελαιοπροϊόντα των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου αποτελούν ένα παγκόσμιο ρεκόρ βραβεύσεων για Έλληνα ελαιοπαραγωγό Single Estate. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει την δυναμική της Ελληνικής ελαιοκομίας, τοποθετώντας την Ελλάδα και την Σπάρτη Λακωνίας, στις πιο σημαντικές θέσεις του παγκόσμιου ελαιοκομικού χάρτη, αποτελώντας μεγάλη και ιδιαίτερη τιμή για τους ελαιώνες Σακελλαρόπουλου.

Πιο συγκεκριμένα, οι δώδεκα αυτές βραβεύσεις προέρχονται από την πρώτη έκδοση του διεθνή διαγωνισμού Anatolian IOOC που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Edremit, στην περιοχή Balikesir στην Τουρκία, από 31 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2021. Ο συγκεκριμένος διεθνής διαγωνισμός εφαρμόζει αυστηρά standards αξιολόγησης, βασιζόμενος στις γευσιγνωστικές μεθόδους που ορίζει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, αποκλειστικά με την μέθοδο της τυφλής γευσιγνωσίας (blind tasting).

Η γευσιγνωστική δοκιμή των ελαιολάδων στον Anatolian IOOC 2021, πραγματοποιείται από ειδικούς γευσιγνώστες ελαιολάδου (expert panel tasters) διεθνούς κύρους, προερχόμενους από διάφορες χώρες του κόσμου.

Για το 2021, συμμετείχαν εκατοντάδες ελαιόλαδα από πολλές ελαιοπαραγωγικές χώρες με πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, τιμήθηκαν με εξαιρετικά υψηλές βραβεύσεις και συγκεκριμένα :

Με το Best in Class Organic του Anatolian IOOC 2021

Με το καλύτερο Ελληνικό έξτρα παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο

Με 6 χρυσά και 5 ασημένια βραβεία αλλά και πολύ υψηλές βαθμολογίες, κατατάσσονται στα καλύτερα ελαιόλαδα διαγωνισμού.

Ειδικότερα, οι 12 μεγάλες βραβεύσεις στα βιολογικά και gourmet ελαιόλαδα των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου στην Τουρκία για το 2021 είναι:

ARMONIA Βιολογικό – Best in Class Organic

ARMONIA Βιολογικό – Χρυσό Βραβείο 2021

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ARMONIA βιολογικής καλλιέργειας των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου αναδείχτηκε το καλύτερο ελληνικό βιολογικό ελαιόλαδο του διαγωνισμού της Τουρκίας για το 2021.

MAJESTIC Blend evoo – Χρυσό Βραβείο 2021

OLEOASTRON Gourmet Evoo – Χρυσό Βραβείο 2021

MASTERPIECE Blend evoo – Χρυσό Βραβείο 2021

GEMSTONE Blend evoo – Χρυσό Βραβείο 2021

ENIGMA Gourmet Evoo – Χρυσό Βραβείο 2021

FYLLIKON Βιολογικό Πρωτέλαιο – Ασημένιο Βραβείο 2021

AGOURELAIO Βιολογικό – Ασημένιο Βραβείο 2021

SYLLEKTIKON Gourmet evoo – Ασημένιο Βραβείο 2021

ARMONIΚΟΝ Βιολογικό – Ασημένιο Βραβείο 2021

ENSTAGMA Gourmet evoo – Ασημένιο Βραβείο 2021

Όλες αυτές οι εξαιρετικά υψηλές βραβεύσεις αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, με κορυφαία την ανάδειξη του βιολογικού ελαιολάδου ARMONIA ως Best in Class Organic της Τουρκίας για το 2021, που έρχεται ως συνέχεια της αντίστοιχης ανάδειξης του ελαιολάδου Masterpiece Gourmet Evoo ως Best Spicy Flavored Evoo του διαγωνισμού AIPO D’ Argento Italy 2021, της 1ης θέσης του ελαιολάδου Oleoastron Gourmet Evoo στον Japan Olive Oil Prize 2021 της Ιαπωνίας και 1ης θέσης του ελαιολάδου Enigma Gourmet Evoo στον EVO IOOC Italy 2021.

Οι δώδεκα (12) μεγάλες αυτές διεθνείς βραβεύσεις στον Anatolian International Olive Oil Competition 2021 έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, καθώς συμπληρώνουν τον μοναδικό αριθμό των 301 διεθνών βραβεύσεων παγκοσμίως, αριθμό ρεκόρ για Έλληνα ελαιοπαραγωγό αποκλειστικά των δικών του ελαιοπροϊόντων.