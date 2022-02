Η ΕΛΟΠΥ στο Blue Economy Forum ΙΙ

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) συμμετείχε στις συζητήσεις του Blue Economy Forum II, που πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, με θέμα «The Green–Blue Recovery and the UN Ocean Decade». Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Στόχος του συνεδρίου ήταν η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη της θαλάσσιας οικονομίας, η οποία αποτελεί κινητήρια δύναμη για τη χώρα μας. Αναλύθηκαν ζητήματα που αφορούν τις υδατοκαλλιέργειες και την αλιεία, την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την ανάπτυξη νέων γαλάζιων τεχνολογιών.

Στις συζητήσεις της 4ης ενότητας με θέμα «Φαγητό από τον ωκεανό: Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια» έλαβαν μέρος η Lara Barazi-Γερουλάνου, Μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΠΥ, CEO στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP), η Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ΕΛΟΠΥ, ο Dr. Arab Hoballah, Εκτελεστικός Διευθυντής της SEED και o Φίλιππος Παπαγεωργίου, Διευθυντής του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της Αλιείας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας της Σαουδικής Αραβίας. Τον ρόλο της συντονίστριας ανέλαβε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Μαρία Νικόλτσιου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των εκπροσώπων της ΕΛΟΠΥ ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, τα ερευνητικά προγράμματα, η συμβολή της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ στη στρατηγική “Green Deal” και “Farm to Fork”, καθώς και τα μέσα και εργαλεία διαφήμισης και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η ΕΛΟΠΥ για την προώθηση της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και την ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών του ελληνικού ψαριού.