Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) διοργανώνει το Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020 στις 10:00 ενημερωτική εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον κ. Steve Daniel, Head of Buying, Hallgarten & Novum Wines και θέμα: «The UK Wine market: The reality and the opportunities».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Οινοράματος στο Ζάππειο Μέγαρο ενώ μετά Θα ακολουθήσει η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΟ.