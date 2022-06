Επίσημη έναρξη του SDG House Greece, της νέας πρωτοβουλίας της Ολλανδικής Πρεσβείας και του Orange Grove

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση εγκαινίων του SDG House Greece, στα νέα γραφεία του οργανισμού στην Αθήνα. Το SDG House Greece αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας και του Orange Grove στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και υπεύθυνων τεχνολογιών που συνεισφέρουν στην προώθηση των 17 Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs).

Ειδικότερα, ο Cees van Beek, Α’ Γραμματέας της Πρεσβείας της Ολλανδίας στην Ελλάδα, άνοιξε την εκδήλωση απευθύνοντας χαιρετισμό στους προσκεκλημένους αναφερόμενος στο όραμα και την αποστολή του νεοσύστατου SDG House Greece. Στη συνέχεια, η Αλεξάνδρα Σαρμά, Γενική Διευθύντρια του Orange Grove και του SDG House Greece, ανέλυσε τους στόχους και τους τομείς στους οποίους θα εστιάσει η νέα πρωτοβουλία, καθώς και τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί τους επόμενους μήνες. Κατόπιν, πήρε το λόγο ο Mark Schneiders, Διευθύνων Σύμβουλος του KIT Royal Tropical Institute και του SDG House στο Άμστερνταμ, περιγράφοντας το έργο του Δικτύου SDG House στην Ολλανδία, την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και τον αντίκτυπο που δημιουργεί. Οι εναρκτήριες ομιλίες ολοκληρώθηκαν με τον Μιλτιάδη Γκουζούρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της HVA International (συνιδρυτής του KIT Royal Tropical Institute), μέλος του Συμβουλίου του SDG House στο Άμστερνταμ και εκ των ιδρυτικών στελεχών του Orange Grove, ο οποίος τόνισε ότι δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και η ανθρωπότητα, η κερδοφορία μπορεί πλέον να επιτευχθεί μόνο μέσα από την υιοθέτηση των 17 Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, επισημαίνοντας ότι αυτοί θα πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, καθώς και κάθε επένδυσης.

Οι εκπρόσωποι του SDG House στο Άμστερνταμ και του SDG House Greece αντάλλαξαν τιμητικά δώρα και κήρυξαν την επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας στην Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του SDG House Greece τα οποία θα φιλοξενούνται στο χώρο του Orange Grove, και διοργανώθηκε σε κλειστό κύκλο, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19.

Μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δράσεων δικτύωσης, το SDG House Greece θα υποστηρίξει επιχειρηματίες που θέλουν να αναπτύξουν καινοτομίες ή/και νέες προσεγγίσεις και να τις εισάγουν στην αγορά με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο μέλλον. Η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει, επίσης, νέους επιχειρηματίες, από διαφορετικούς τομείς, που επιθυμούν να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στην κουλτούρα και το επιχειρηματικό μοντέλο που αναπτύσσουν. Οι δραστηριότητες του SDG House Greece θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, 1-1 συναντήσεις, meetups, fireside chats, μεταξύ άλλων, και θα προσφέρουν μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, που παρέχονται από το SDG House Greece ή συνεργαζόμενους οργανισμούς.

Το SDG House Greece, με σύνθημα “Let’s Walk the Talk together” προσκαλεί επιχειρηματίες, καινοτόμες startups και οργανισμούς να ενταχθούν στην κοινότητα συμμετέχοντας στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, ιδεών και τεχνογνωσίας που προέρχεται από ένα δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών με στόχο την επίτευξη των 17 Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία θα κτίσει πάνω στην εμπειρία του Orange Grove -του οικοσυστήματος θερμοκοιτίδας και νεοφυών επιχειρήσεων που υποστηρίζει καινοτόμες επιχειρήσεις από το 2013-, στο παγκόσμιο δίκτυο της Ολλανδικής Πρεσβείας και στην τεχνογνωσία του Δικτύου SDG House για την προώθηση της προόδου στους SDGs και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Η πρωτοβουλία SDG House Greece κατέστη δυνατή χάρη στην υποστήριξη του Ιδρυτικού Χορηγού Reggeborgh, του Μεγάλου Χορηγού Heineken και των Χορηγών Interamerican, FrieslandCampina, Philips, KLM και HeDA.