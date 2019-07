Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Wines of Crete @ Fortezza» στο Ρέθυμνο

Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Ρεθύμνης, το Wines of Crete-Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης και η Ομάδα Rethymno Recevin, διοργάνωσαν με επιτυχία, την εκδήλωση «Wines of Crete @ Fortezza». Κάτω από το φως του φεγγαριού, την επιβλητική ομορφιά του κάστρου και τις μελωδίες από τους μουσικούς Δημήτρη Κατακουζηνό και Νέλλη Βαβάση, οι επισκέπτες γνώρισαν τους Κρήτες οινοποιούς και δοκίμασαν κρητικό κρασί από 27 οινοπαραγωγούς, μέλη του Wines of Crete.

Η βραδιά ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Δημάρχου Ρεθύμνης, Γιώργη Μαρινάκη, στους οινοποιούς, στην αίθουσα Πυροβολικού μέσα στο φρούριο. Τη σύντομη αυτή εκδήλωση συντόνισε η κα Πέπη Μπιρλιράκη, Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δ. Ρεθύμνης, η οποία ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν, και ιδιαίτερα τα μέλη της Ομάδας Rethymno Recevin, για την πολύτιμη συμβολή τους και τη δουλειά που έχει γίνει ένα χρόνο τώρα. Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση των δράσεων που έγιναν στο πλαίσιο της διάκρισης «Ρέθυμνο: Ευρωπαϊκή Πόλη Κρασιού, 2018» από τη συντονίστρια της Ομάδας κα Μαρία Κουφάκη.

Η κα Κουφάκη, ανέλυσε τους στόχους της διάκρισης αυτής και τι κατάφερε να διοργανώσει η Ομάδα στη διάρκεια ενός χρόνου. Οι οινοποιοί είχαν την ευκαιρία να δουν συγκεντρωμένες όλες τις δράσεις που έγιναν για την προβολή του κρητικού κρασιού και του Oινοτουρισμού. Επίσης, θα λάβουν σε ηλεκτρονική μορφή όλο το υλικό παρουσίασης των δράσεων και της αντίστοιχης προβολής τους στα social media, που έχει επιμεληθεί η κα Ηρώ Σταυρακάκη.

Η γευσιγνωσία κρασιού στο κάστρο συνδυάστηκε με κρητικό τυρί της εταιρείας Μανουκαράκης ΑΕ-Amari Cretan Dairy και με αλλαντικά της εταιρείας ΑΦΟΙ Κασσάκη, χορηγούς της εκδήλωσης. Οι ξένοι επισκέπτες μυήθηκαν στις κρητικές ποικιλίες από την οινοχόο, Υρώ Κολιακουδάκη, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της έκθεσης, όπου δοκίμασαν 6 διαφορετικές ποικιλίες της Κρήτης. Χορηγός της εκδήλωσης ήταν το οινοτουριστικό πρακτορείο Crete Wine Escapes.

Στην εκδήλωση βρέθηκε η Μερόπη Παπαδοπούλου, δημοσιογράφος, Σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Οινοχόος της Καθημερινής, η οποία περιέγραψε τη βραδιά ως εξής: «Wines of Crete @ Fortezza 2019. Απόγευμα Σαββάτου, την ώρα που το ενετικό φρούριο στο Ρέθυμνο ντύνεται τα χρώματα του δειλινού και τα ψηλά δέντρα γίνονται κατάρτια καραβιών που σε ταξιδεύουν στο χρόνο.

Στα ποτήρια στραφταλίζουν τα τοπικά κρασιά με τις κρητικές ποικιλίες να συναγωνίζονται η μία την άλλη, Βιδιανό, Λιάτικο, Θραψαθήρι, Βηλάνα, Δαφνί, Μαντηλάρι, λευκά, κόκκινα, ροζέ, ήσυχα και αφρώδη, συναγωνίζονται στην ποιητική των γεύσεων και των αρωμάτων! Πίσω τους στέκουν περήφανοι οι Κρήτες οινοπαραγωγοί, που καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ, ανεβαίνουν την ποιοτική κλίμακα, αποδεικνύοντας πως, όταν υπάρχει θέληση και γνώση, όλα είναι εφικτά. Θέλω, για μια ακόμα φορά, με την ευκαιρία της όμορφης αυτής έκθεσης, να σφίξω το χέρι καθενός ξεχωριστά, να τους συγχαρώ και να τους παρακαλέσω να συνεχίζουν στον δρόμο που έχουν χαράξει με παραμέτρους τη συνεργασία και την ποιότητα.»

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργης Μαρινάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του δηλώνοντας σχετικά: «Είμαι ευτυχής που μια εξαιρετική συνεργασία, που έχει ξεκινήσει με την αναβάθμιση της Γιορτής Κρητικής Διατροφής με τους οινοποιούς της Κρήτης, εξελίσσεται και γίνεται θεσμός. Ο Κρητικός Αμπελώνας παράγει ποιοτικό κρασί και είναι αξιέπαινη η προσπάθεια των οινοπαραγωγών σε δύσκολες οικονομικές και καιρικές συνθήκες. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση για εμάς ότι γυρνάμε ξανά στις τοπικές ποικιλίες και τις προωθούμε. Μακάρι να μπορούμε κάθε χρόνο να αναβαθμίζουμε και να κάνουμε καλύτερο αυτόν τον θεσμό.»

Σύμφωνα με την κα Πέπη Μπιρλιράκη, Πρόεδρο Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ρεθύμνης, «Η σημερινή βραδιά είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, καθώς κλείνει ένας σπουδαίος κύκλος οινικών δράσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διάκρισης του Ρεθύμνου ως Ευρωπαϊκή Πόλη Κρασιού 2018 από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οινικών Πόλεων RECEVIN. Επιδιώξαμε και καταφέραμε να ενώσουμε τις δυνάμεις όλων των επαγγελματιών, οι οποίοι διαχειρίζονται το πολύτιμο οινικό προϊόν της Κρήτης, πάντα με στόχο την προώθηση του ποιοτικού εμφιαλωμένου κρητικού κρασιού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η Ομάδα του Ρέθυμνο RECEVIN, δούλεψε με αφοσίωση και ενθουσιασμό, πραγματοποιώντας δράσεις, οι οποίες, ελπίζουμε να θεσμοθετηθούν και να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην αναγνώριση του Ρεθύμνου, ως ένας εξαιρετικός οινογαστρονομικός προορισμός, 12 μήνες τον χρόνο. Ευχόμαστε να δώσαμε ιδέες και έμπνευση σε όλους όσοι πιστεύουν, όπως κι εμείς, ότι το κρασί, είναι πρώτα απ’ όλα πολιτισμός, και τους διαβεβαιώνουμε ότι θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση.»

Από την πλευρά του Δικτύου Οινοπαραγωγών, ο Νίκος Δουλουφάκης, πρόεδρος του ΔΟΝΗ, ανέφερε ότι «Μετά την πρώτη επιτυχημένη διοργάνωση, έρχεται η δεύτερη χρονιά, με μεγαλύτερη ανταπόκριση και των οινοποιών και του οινόφιλου κοινού. Καθιερώνεται στην συνείδηση του κόσμου η εκδήλωση αυτή και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Ρεθύμνης και την Ομάδα Rethymno Recevin για τη συνεργασία και τη σημαντική δουλειά που κάνουν τόσα χρόνια για την προβολή του κρητικού κρασιού στον νομό. Δίνουμε το επόμενο ραντεβού στο Ρέθυμνο, το καλοκαίρι του 2020»

Η Κατερίνα Ξεκάλου, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ρέθυμνο Recevin, επισήμανε σχετικά: Η Φορτέτζα ήταν μαγική, για άλλη μια φορά. Πολύ ωραία κρασιά, καινούργιες εμφανίσεις που εντυπωσίασαν, μεγαλύτερη διάδραση με ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Η φετινή έκθεση είχε ευρύτερο, πιο στοχευμένο κοινό από πέρυσι, άνθρωποι πολλών ηλικιών και από πολλές χώρες. Ευχαριστούμε τους οινοποιούς, τους φίλους συμπολίτες που ήρθαν και υποστήριξαν αυτή την όμορφη βραδιά. Ευελπιστούμε κάθε χρόνο να είναι όλο και καλύτερη η οινική αυτή εμπειρία.»