«Έρευνα και Πολυφαινόλες, τα 2 νέα “Χρυσά” της E-LA-WON»

Στη φετινή τελετή των βραβεύσεων «Olympia health & nutrition awards 2021» η E-LA-WON απέσπασε δύο Χρυσά βραβεία, τόσο για τις υψηλές Πολυφαινόλες, όσο και για την υποστήριξη της Έρευνας.

Το πρώτο «The Gold Standard of Excellence for High Phenolic Extra virgin Olive Oil» για τη συγκέντρωση υψηλών φαινολικών ουσιών και αφορά το Επετειακό-Συλλεκτικό ελαιόλαδο από Αγριελιά και Μποτσικολιά καθώς και το Βιολογικό-Organic από Κορωνέικη ποικιλία, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία ελαιολάδων που προστατεύουν από την οξείδωση των λιπιδίων του αίματος. Σημειώνεται ότι οι ουσίες ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη διαθέτουν βιολογική δράση και σε αυτές έχουν αποδοθεί αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές, καρδιοπροστατευτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες.

Το δεύτερο «The Gold Award of the support of the scientific research on olive oil and health» για την Υποστήριξη της Έρευνας και αφορά το Premium ελαιόλαδο της E-LA-WON από Κουτσουρελιά και Κορωνέικη στη μάχη εναντίον της «σκλήρυνσης κατά πλάκας». Το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία (World Olive Center for Health) και η εταιρεία E-LA-WON ανακοίνωσαν τη δημοσίευση της πρώτης μελέτης Ελλήνων και Ισπανών ερευνητών σχετικά με την ευεργετική επίδραση των φαινολικών συστατικών του ελαιολάδου, η οποία δημοσιεύτηκε στο Διεθνές Επιστημονικό περιοδικό Antioxidants. Στο πλαίσιο της μελέτης επιλέχθηκε το EVOO E-LA-WON ως μία από τις καλύτερες πρώτες ύλες για την απομόνωση καθαρής ελαιασίνης.

Όπως επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Ιωάννης Καμπούρης, «η καθημερινή κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου πρώιμης συγκομιδής- αγουρόλαδου με πιστοποιημένη υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες, αποτελεί ασπίδα προστασίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης θέλω να τονίσω την επιμονή και τον αγώνα των καθηγητών του ΕΚΠΑ κ. Προκόπη Μαγιάτη και της κας Ελένης Μέλλιου».