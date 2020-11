Η FOOD EXPO 2021 έρχεται με νέα Hybrid μορφή από 29 Μάϊου έως 1η Ιουνίου 2021

Ποια είναι τα οφέλη της FOOD EXPO B2B Platform;

Οι εκθέτες της FOOD EXPO 2021 θα έχουν τη δυνατότητα μέσω της FOOD EXPO B2B Platform να δημιουργήσουν εξατομικευμένο προφίλ της επιχείρησής τους, όπου θα παρουσιάζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους. Θα έχουν ακόμη τη δυνατότητα να πραγματοποιούν προκαθορισμένα one to one meetings με key buyers από όλο τον κόσμο και να κάνουν business networking με εγχώριους και διεθνείς αγοραστές που δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν.

Παράλληλα, μέσα από την B2B Platform, οι διεθνείς food traders θα έχουν την δυνατότητα να δουν το προφίλ των Έλληνων και ξένων εκθετών που συμμετέχουν στην έκθεση, αλλά και να γνωρίσουν μια τεράστια γκάμα ελληνικών και ξένων προϊόντων και υπηρεσιών. Ακόμη, θα μπορούν να στείλουν αιτήματα στους εκθέτες για τον προγραμματισμό one to one meeting μέσω chat και video call τόσο κατά τη διάρκεια της έκθεσης όσο και για ένα συγκρκιρένο χρονικό διάστημα μετά την πραγματοποίηση της.