Η Πειραιώς σε συνεργασία με την Οδύσσεια υλοποιούν τον 3° κύκλο της δράσης «SKILLS 4 ALL»

Η Πειραιώς κατέκτησε έξι βραβεία, συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης διάκρισης “AI/Data Team of the Year”, στην πρώτη διοργάνωση των AI & Data Awards στην Ελλάδα από τη BOUSSIAS Events. Η διάκριση “AI/Data Team of the Year”, που απονέμεται πρώτη φορά αναγνωρίζει την ηγετική θέση της Τράπεζας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των δεδομένων (Data). […]

20/03/2025 2' διάβασμα