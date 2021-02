Ημερίδα για την παρουσίασης της πλατφόρμας διαχείρισης υπολειμματικής βιομάζας «binter»

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ) και το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) στα πλαίσια των ερευνητικών έργων:

DISHEAT (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), aGROWchain (Interreg IPA CBC Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία) MUSIC (Horizon2020)

ανέπτυξαν μία ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης υπολειμματικής βιομάζας αγροτικών υπολειμμάτων, που επιτρέπει σε τρεις κατηγορίες χρηστών (αγρότης, συλλέκτης/μεταφορέας και τελικός χρήστης) να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας. Επομένως επιτρέπει είτε την ανάρτηση της διαθέσιμης βιομάζας από τους αγρότες και την αποτύπωσή της σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS), είτε τη συλλογή της από τους συλλέκτες/μεταφορείς είτε την παρουσίαση όλης της διαθέσιμης πληροφορίας στους τελικούς χρήστες.

Η πλατφόρμα λειτουργεί μέσω εφαρμογής για κινητά smart (android) και προσφέρεται δωρεάν μέσω του Google Play Store. Αφορά όλους όσους θέλουν να γίνουν μέλη και δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, είτε αυτοί είναι αγρότες που θέλουν να δηλώσουν την βιομάζα τους, είτε συλλέκτες/μεταφορείς που θέλουν να αναλάβουν τη συλλογή και μεταφορά της ή και τελικοί χρήστες που χρειάζονται βιομάζα.

Πατήστε το Google Play Store και πληκτρολογήσετε την λέξη “binter” στην μπάρα αναζήτησης. Μετά την εγκατάσταση κάντε εγγραφή και επιλέξτε κατηγορία χρήστη (αγρότης, συλλέκτης/μεταφορέας, τελικός χρήστης).

Κάθε αγρότης μπορεί να καταχωρήσει τη διαθέσιμη βιομάζα με μία πολύ γρήγορη και εύκολη διαδικασία:

Στέκεται στο μέσο του χωραφιού (για την λήψη των συντεταγμένων). Πατάει στο πλαίσιο ‘’Λήψη φωτογραφίας’’. Συμπληρώνει τα στοιχεία για την έκταση (στρ.), το είδος της βιομάζας και τη διαθεσιμότητα. Πατάει ‘’Υποβολή’’.

Η διαθέσιμη βιομάζα καταχωρήθηκε.

Ο συλλέκτης/μεταφορέας μπορεί να παρακολουθεί τις αλλαγές στη διαθεσιμότητα βιομάζας και να κάνει κράτηση σε αυτή που τον ενδιαφέρει.

Ο τελικός χρήστης μπορεί να δηλώνει τις προτιμήσεις του σε βιομάζα (είδος, ποσότητα (tn), χρονική περίοδος) και παρακολουθεί τις αλλαγές στη διαθεσιμότητα της βιομάζας.

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ημερίδα διάρκεια μίας ώρας, όπου θα πραγματοποιηθούν δύο ομιλίες σχετικά με την αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση της εφαρμογής “binter”. Θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες χρήσεις της εφαρμογής, καθώς και θα γίνει λεπτομερής παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της (εγγραφή και χρήση).

Στοιχεία συμμετοχής στην ημερίδα:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options