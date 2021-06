Ημερίδα «Ελαιοκομία και κλιματική αλλαγή»

Ημερίδα με θέμα «Ελαιοκομία και κλιματική αλλαγή» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 19 Ιουλίου 2021, υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» με τη συνεργασία της «Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας» (4Ε).

Το αρχικό και προσωρινό πρόγραμμα ομιλητών περιλαμβάνει τους εξής:

– Ξυλογιάννης Χρήστος, Ομότιμος Καθηγητής, University of Basilicata

– Βέμμος Σταύρος, Ομότιμος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, πρόεδρος της 4Ε

– Theodoros Mavrommatis. Department of Meteorology –Climatology, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

– Κουμπούρης Γεώργιος, Researcher, Head – Olive Cultivation Lab, Institute of Olive Tree, Subtropical Crops & Viticulture Hellenic Agricultural Organization ELGO DIMITRA

– Περδίκης Διονύσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εντομολογίας του ΓΠΑ

– Μανώλης Καμπουράκης, PhD, M.Sc, Olive and Agroecological Production Systems Lab (EOPS), Department of Agriculture School of Agricultural Sciences, Hellenic Mediterranean University (HMU)

– Γιάννης Λ.Τσιρογιάννης, Γεωπόνος – Γεωργικός Μηχανικός, MSc., PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

– Βασίλης Ζαμπούνης, γεωργοοικονομολόγος – εκδότης

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων και εκδηλώσεων που συντονίζει σε όλη τη διάρκεια του 2021 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων μετά την Επανάσταση του 1821, διοργανώνει το Forum «Η Ελλάδα το 2040», το οποίο περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Στην τρίτη ενότητα, παραγωγικές, επιστημονικές και κοινωνικές ομάδες, με εστιασμένο ενδιαφέρον σε κάποιο σημαντικό ζήτημα, θα διατυπώσουν τις απόψεις τους και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σχετικά με το αντικείμενο ενδιαφέροντος τους, πάντοτε σε σχέση με την πορεία της χώρας τις επόμενες δεκαετίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώθηκαν συγκεκριμένες ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή και το συντονισμό μελών της Ολομέλειας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Στόχος τους είναι, να συνεισφέρουν στο Forum προτάσεις σχετικά με τα θέματα τα οποία πραγματεύτηκαν.

Μία από τις ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί έχει ως αντικείμενο «Προοπτικές για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή». Επικεφαλής της ομάδας είναι η Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη και αποτελείται από τους Ευάγγελο Παππά, Βιολόγο Msc, Σταύρο Βέμμο, Πρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε) και Βασίλη Ζαμπούνη, μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας 4E.

Θα επακολουθήσουν νεώτερες ανακοινώσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της ημερίδας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας.: 2103210621

Email.: [email protected]