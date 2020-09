Ημερίδα στην Κέρκυρα για την προώθηση του «παραδοσιακού πρωινού»

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των τοπικών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και πολιτών, διοργανώνει «Ημέρα Πληροφόρησης (InfoDay) για την Προώθηση του ‘Παραδοσιακού Πρωινού’ της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας στο πλαίσιο του έργου ‘CBTB’», την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 11.00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, «Σπύρος Δένδιας» 2ος όροφος, Αριστοτέλους 2, στην Κέρκυρα.

Στην εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, επαγγελματίες και πολίτες θα ενημερωθούν σχετικά με το έργο CBTB, τα θέματα που εξετάζει, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη του για τον τουρισμό, την γαστρονομία, τον επιχειρηματικό τομέα και την κοινωνία γενικότερα της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έμφαση θα δοθεί στον ρόλο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου και στην πιλοτική δράση που θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα στην περιοχή, σχετικά με το νέο κοινό σήμα/επωνυμία (brand) CBTB για την προώθηση του κοινού Παραδοσιακού πρωινού της Κέρκυρας και της διασυνοριακής περιοχής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA – CBC «Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020». Υλοποιείται από το Επιμελητήριο Κέρκυρας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Γρεβενών (επικεφαλής εταίρος), το Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region από Αλβανία, το National Coastal Agency από Αλβανία και το ECO-Partners for Sustainable Development από Αλβανία.

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην εκδήλωση απαραίτητη είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσα από τη συμπλήρωση του Δελίου Συμμετοχής που διατίθεται ηλεκτρονικά έως την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, λόγω των περιορισμένων θέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα του υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας Covid-19 όπως αυτά ορίζονται από τον ΕΟΔΥ.

Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας κατά την είσοδο και κατά την παραμονή στον χώρο της εκδήλωσης.

