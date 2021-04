Ιω. Σμυρλής: Μεγάλη η δυναμική των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας και στον αγροδιατροφικό τομέα

Τη σημασία της ανάπτυξης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας, μέσω των οικονομικών, πολιτιστικών, τουριστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών, τα τελευταία χρόνια, ανέδειξε ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) του υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος της Enterprise Greece, Ιωάννης Σμυρλής.

Στην ομιλία του στο πλαίσιο της ψηφιακής εκδήλωσης του Belt and Road. Invest in Greece 2021 Forum, με θέμα «China and Greece: The New Silk Road», τόνισε ότι η πρωτοβουλία «Belt and Road» «διέπεται από πνεύμα ειρήνης και επωφελούς αμοιβαίας συνεργασίας, την ανάπτυξη έργων υποδομής, την προώθηση του εμπορίου, την οικονομική ολοκλήρωση και την προσέγγιση μεταξύ λαών και κοινωνιών».

Ο γγ ΔΟΣΕ αναφερόμενος στις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Κίνας, επισήμανε ότι διαθέτουν μεγάλη δυναμική και έχουν ως στόχο την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου, την προώθηση των επενδύσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στον ναυτιλιακό τομέα.

Απτά παραδείγματα της συνεργασίας, σύμφωνα με τον κ. Σμυρλή, αποτελεί η επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, η ίδρυση του υποκαταστήματος της Τράπεζας της Κίνας στην Αθήνα το 2019, καθώς και η «Πρωτοβουλία Belt and Road» («BRI»).

Κλείνοντας, ο κ. Σμυρλής αναφέρθηκε στην «Πύλη Εξωστρέφειας» του υπουργείου Εξωτερικών, την Enterprise Greece, η οποία, όπως είπε, συμβάλλει στη διευκόλυνση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, καθιστώντας δυνατή τη συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ελλάδας στους τομείς του Τουρισμού, του Real Estate, του Αγροδιατροφικού Τομέα, των Μεταφορών, της Ενέργειας και της Διασυνδεσιμότητας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, των Επιστημών Υγείας και των Φαρμακευτικών Προϊόντων, της Τεχνολογίας, των Logistics, της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), όπως επίσης και της Πολιτιστικής Βιομηχανίας.

