Κέλλας: Το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Αγιά συνεχίζει τη λειτουργία του 

Η Πειραιώς συνεπής στις δεσμεύσεις της, συνεχίζει τη συστηματική υλοποίηση των ιδιαίτερα επιτυχημένων δράσεων Women Founders and Makers, Women Βack to Work, Women in Agriculture και Profession has no Gender που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στον 6º κύκλο των δράσεων Women Founders […]

16/09/2024 6' διάβασμα