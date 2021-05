Kρασιά, μπύρες και αναψυκτικά: Τι αγοράσαμε φέτος το Πάσχα

Μια σχετικά διαφορετική αγοραστική συμπεριφορά από τα προηγούμενα έτη έδειξαν το φετινό Πάσχα οι Έλληνες καταναλωτές σύμφωνα με έρευνα της NielsenIQ, η οποία φαίνεται να υποδηλώνει μια πιο εξωστρεφή διάθεση των καταναλωτών.

Την εφετινή Μεγάλη εβδομάδα η κατανάλωση όλων των αλκοολούχων κατηγοριών παρουσίασε ανάπτυξη πωλήσεων, όπως για παράδειγμα το ουίσκι (+81,9%), αλλά και οι μπύρες (+40,6%) και τα κρασιά (+22,4%). Θετική ήταν και η τάση που παρουσίασαν τα αναψυκτικά στο σύνολο τους (+16,2%), τα οποία την αντίστοιχη περυσινή Μεγάλη Εβδομάδα είχαν παρουσιάσει μείωση της τάξης του -8,7%, γεγονός το οποίο πιθανότατα να σχετίζεται και με την εποχικότητα.

Κατηγορίες, οι οποίες τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2020 είχαν παρουσιάσει αρνητική τάση, εφέτος αντέστρεψαν την τάση τους και κινήθηκαν ιδιαίτερα θετικά.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα αποσμητικά (2020 vs 2019: -15,4%, 2021 vs 2020: +41,1%), τα αφρόλουτρα (2020 vs 2019: -15,3%, 2021 vs 2020: +17,6%), καθώς και τα προϊόντα styling για τα μαλλιά (2020 vs 2019: -48,6%, 2021 vs 2020: +44,1%).

Στον αντίποδα, η επαναλειτουργία των κομμωτηρίων είχε σαν αποτέλεσμα μια αντίστροφη πορεία για τις βαφές μαλλιών (2020 vs. 2019: +75,4%, 2021 vs 2020: -28,4%).

Όσον αφορά στις κατηγορίες φροντίδας του σπιτιού, φαίνεται οι Έλληνες καταναλωτές να έχουν μετριάσει σημαντικά την κατανάλωση ορισμένων κατηγοριών καθαρισμού, καθώς φαίνεται να υπάρχει κάποια εκλογίκευση σε σχέση με τον πρώτο πανικό. Και πάλι ενδεικτικά αναφέρονται τα καθαριστικά σπιτιού (2020 vs 2019: +39,1%, 2021 vs 2020: -1,9%), αλλά και τα καθαριστικά πατώματος (2020 vs 2019: +23,4%, 2021 vs 2020: +0,1%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ