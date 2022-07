Κτηνοτρόφοι απο τα Νησιά Φερόε προσφέρουν 20 πρόβατα (τα καλύτερά τους) για να αποκτήσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην ομάδα τους!

Τρομερή ανάρτηση στα social media από την Κλάκσβικαρ από τα Νησιά Φερόε η οποία προσφέρει 20 πρόβατα για να αποκτήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο απαιτώντας μάλιστα απάντηση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σίγουρα το όνομα της Κλάκσβικαρ από τα Νησιά Φερόε δεδομένα δεν λέει κάτι σε πολλούς. Ωστόσο, σίγουρα θα γίνει viral μετά την τελευταία της ανάρτηση στο twitter.

Η ομάδα από τα Νησιά Φερόε απαντώντας σε ανάρτηση του “Goal” σχετικά με το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο κατέθεσε τη δική της πρόταση για την απόκτησή του.

We have submitted an offer of our 20 best sheeps for Ronaldo. We are currently waiting a response from United. 😉 https://t.co/brPBJLz1uw

— KÍ (@KI_Klaksvik) July 28, 2022