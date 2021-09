Συνεχίστηκε και φέτος το έθιμο εξολόθρευσης στα Νησιά Φερόε – Θανατώθηκαν 1.428 δελφίνια

Κυνηγοί στα Νησιά Φερόε έσφαξαν 1.428 δελφίνια την Κυριακή (12/09), στο πλαίσιο του αιματηρού εθίμου Grindadrap ή Grind. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες σφαγές που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία. Το προηγούμενο μακάβριο ρεκόρ ήταν το 2013, όταν είχαν θανατωθεί 430 δελφίνια.

Οι τοπικοί κυνηγοί σκοτώνουν συνήθως έως και 1.000 θαλάσσια θηλαστικά ετησίως, σύμφωνα με τα αρχεία των Νήσων Φερόε. Οι βάρκες οδηγούν τα δελφίνια του Ατλαντικού προς έναν κόλπο στην ακτή του νησιού Skálafjørður, όπου οι άνδρες περιμένουν να τα σκοτώσουν στα ρηχά με γάντζους, μαχαίρια και λόγχες.

Οι κάτοικοι των Νήσων Φερόε είναι διχασμένοι σχετικά με το έθιμο αυτό, αλλά πολλοί παροτρύνουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης και τις ΜΚΟ να σεβαστούν την παραδοσιακή νησιωτική κουλτούρα τους, όπου η αλιεία διατηρεί κεντρική θέση και το κρέας διατηρείται για τροφή. Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων έχουν καταδικάσει την πρακτική αυτή.

Το Grindadrap χρονολογείται από τον 9ο αιώνα, όταν οι Νορμανδοί εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στα νησιά του Βόρειου Ατλαντικού. Ορισμένοι άνθρωποι στις Νήσους Φερόε που υπερασπίζονται τη σφαγή ανησυχούν ότι το κυνήγι της Κυριακής θα τραβήξει ανεπιθύμητη προσοχή, επειδή ήταν πολύ μεγαλύτερο από προηγούμενα και φαινομενικά πραγματοποιήθηκε χωρίς τη συνήθη οργάνωση.

Ο Heri Petersen, επικεφαλής μιας ομάδας που οδηγεί τις φάλαινες-πιλότους προς την ακτή στο κεντρικό νησί Eysturoy, όπου έγινε η σφαγή την Κυριακή, δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί και διαχώρισε έντονα τη θέση του από το γεγονός.

Ο Olavur Sjurdarberg, πρόεδρος της Ένωσης Κυνηγών Φαλαινών των Νήσων Φερόε, φοβάται ότι η σφαγή θα αναζωπυρώσει τη συζήτηση σχετικά με την πρακτική αυτή και θα δώσει αρνητική τροπή στην αρχαία παράδοση των 18 νησιών που βρίσκονται στα μισά του δρόμου μεταξύ Σκωτίας και Ισλανδίας. Τα νησιά αυτά είναι ημιανεξάρτητα και ανήκουν στο βασίλειο της Δανίας.

A massacre.

An estimated ONE THOUSAND white-sided dolphins cruelly slaughtered in the Faroe Islands last night.

Read more here https://t.co/yc2Gkx3am3

📷 Palli Asbjornsson Justesen pic.twitter.com/J7UvTVY2bi

— Blue Planet Society (@Seasaver) September 13, 2021