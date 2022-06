LIFE RecOrgFert PLUS: Oργανικό λίπασμα από φλούδες πορτοκαλιού και ανάκτηση θείου

Τη δημιουργία, αλλά και την παραγωγή για την αγορά, ενός υψηλής ποιότητας καινοτόμου οργανικού -ορυκτού λιπάσματος από τη μετατροπή των αποξηραμένων φλουδών πορτοκαλιού και την ανάκτηση του θείου, «δουλεύουν» με εντατικό ρυθμό οι συμμετέχοντες στο ευρωπαϊκό έργο LIFE RecOrgFert PLUS, με στόχο την αντικατάσταση των χημικών, όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της σημερινής εναρκτήριας ημερίδας του project, που έγινε διαδικτυακά.

Τα χημικά λιπάσματα, απαιτούν αύξηση της δοσολογίας χρόνο με το χρόνο για να έχουν την ίδια απόδοση καλλιέργειας και «αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος που πρέπει να σπάσει με την αντικατάστασή τους με οργανικά-ορυκτά λιπάσματα, που δεν μολύνουν το έδαφος και το νερό», συμφώνησαν οι συμμετέχοντες στην σημερινή ημερίδα.

Με το έργο, αποδεικνύεται ότι ο συνδυασμός οργανικών και μεταλλικών συστατικών σε ένα πατενταρισμένο λίπασμα, πληροί τις απαιτήσεις αύξησης της απόδοσης των καλλιεργειών, αντιπροσωπεύοντας ένα βιώσιμο υποκατάστατο των χημικών λιπασμάτων, όπως τονίστηκε στην ημερίδα.

Η ταυτότητα και τα οφέλη του έργου

Το έργο «Οργανικά ορυκτά λιπάσματα με χρήση ανακτώμενων αποβλήτων θείου και πορτοκαλιού ως βιώσιμη ανάκτηση εδάφους από την ερημοποίηση “LIFE RecOrgFert PLUS”, έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την 28η Φεβρουαρίου του 2025, χρηματοδοτείται από την ΕΕ με το ποσό των 1,743 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE και συγκεντρώνει τους εξής πέντε εταίρους: SBS STEEL SYSTEMS S.R.L., BRANCA S.P.A., UNIVERSITA MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA, ZOLFITAL S.P.A. και την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Συγκεκριμένα, επιλεγμένοι σπουδαστές από το Perrotis College και το ΙΕΚ της σχολής, τα καλλιεργητικά έτη 2022-2023 και 2023-2024 θα κάνουν εκτεταμένες δοκιμές ανοιχτού πεδίου σε μια έκταση 12 στρεμμάτων στη Θεσσαλονίκη, με το σκληρό σιτάρι να ακολουθεί.

Στόχος του Project είναι η ανάκτηση αλκαλικών και άγονων εδαφών μέσω της τελικής ανάπτυξης και τελειοποίησης για την αγορά ενός νέου οργανικού-ορυκτού λιπάσματος, που παράγεται με κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία, χρησιμοποιώντας θείο αναμεμειγμένο με άργιλο μπεντονίτη (για να γίνει εύθρυπτο και εύκολο να απορροφηθεί από τα φυτά) και αποξηραμένες φλούδες πορτοκαλιού, τοπικά προερχόμενες από ρυπογόνα αγροτικά απόβλητα, όπως φλούδες πορτοκαλιού.

Συμβάλλει έτσι στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) που σχετίζονται όχι μόνο με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, αλλά και με τη φτώχεια, την ανισότητα και την ποιότητα ζωής.

Συγκεκριμένα, με τη χρήση του νέου οργανικού-ορυκτού λιπάσματος επιτυγχάνεται μετριασμός του φαινομένου της ερημοποίησης και έτσι, αποφεύγεται η μετανάστευση ανθρώπων από το ένα μέρος στο άλλο αναζητώντας εύφορη γη, ενώ αποτρέπεται η μείωση της βιοποικιλότητας του εδάφους, διατηρώντας μια φυσική ισορροπία και ένα πολυλειτουργικό οικοσύστημα, εισάγοντας εκ νέου οργανική ύλη στο έδαφος ταυτόχρονα. Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, συμπεριλαμβάνονται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επειδή τα οργανικά απόβλητα (φλούδες πορτοκαλιού) δεν αποστέλλονται πλέον για διάθεση.

Τα…αναμενόμενα αποτελέσματα

Στο τέλος του έργου θα επιτευχθεί μέγιστη παραγωγική ικανότητα 4.800 τόνων/έτος της πιλοτικής μονάδας και θεωρείται ότι θα παραχθούν και θα διατεθούν 3.000 τόνοι οργανικού-ορυκτού λιπάσματος (θείο + μπεντονίτης + αποξηραμένες φλούδες πορτοκαλιού).

Ο εκπρόσωπος του επικεφαλής εταίρου του LIFE RecOrgFert PLUS της SBS STEEL BELT SYSTEMS – Italy, Antonio Scialletti, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται στο 14% οι εργασίες κατασκευής της πιλοτικής μονάδας που δημιουργείται στην Σικελία για την παραγωγή του προαναφερόμενου οργανικού ορυκτού λιπάσματος, τόνισε ότι αυτή θα είναι δυναμικότητας 20.000 τόνων και το 80% της ενέργειας που θα απαιτείται για τη λειτουργία της θα προέρχεται από ηλιακές παλέτες.

Για την χρήση των γεωργικών αποβλήτων και του θείου ως λίπασμα για παραγωγικούς σκοπούς, μίλησε στην διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας η επιστημονική συντονίστρια του έργου, καθηγήτρια Οικολογίας Εδάφους Πεδολογίας και Χημείας του Εδάφους στο Τμήμα Γεωργίας GESAF του Mediterranea University, Reggio Calabria -Italy, Αντέλε Μουσκόλο. Μεταξύ των όσων επισήμανε, υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη σημαντικής ανάπτυξης της αγοράς των οργανικών ορυκτών λιπασμάτων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η χρήση τους δεν θα αναζωογονήσει μόνο το περιβάλλον στον πλανήτη Γη, αλλά θα ευνοήσει και τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα «να παράξουν περισσότερο με μειωμένο κόστος παραγωγής».

Από την πλευρά του, ο BSc, Materials EngineeringωBusiness Development Manager Warrant Hub S.p.A. – Italy, Μάσιμο Ρινάλντι, παρουσίασε τις προοπτικές και τις δυνατότητες που προκύπτουν από την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος Life της ΕΕ στην κατεύθυνση μιας πράσινης Ηπείρου, υπογραμμίζοντας ότι είναι ήδη εξασφαλισμένα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, που «απλώς ψάχνουν να βρουν τους δικαιούχους τους».

Τη θέση του ότι η χρήση των βιολογικών λιπασμάτων είναι μονόδρομος για την αναβάθμιση της ποιότητας των εδαφών και του νερού, διατύπωσε από την πλευρά του ο associate professor, chair of sustainable agriculture and management department του Perrotis College , Χρήστος Βασιλικιώτης, ενώ ο professor, chair of MSc program in sustainable agriculture and management and director Krinos Olive Center, Αθανάσιος Γκέρτσης μίλησε για το ρόλο των βιοδιεγερτικών στην υγεία των φυτών και τη διατροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ