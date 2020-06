Το National Geographic παρουσιάζει την Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα της ελληνικής γαστρονομίας

«Θεσσαλονίκη ο απόλυτος γαστρονομικός προορισμός». Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της προβολής της πόλης από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης μέσω καταχώρισης στην έντυπη μορφή του περιοδικού National Geographic Food, στην ειδική του έκδοση για το φαγητό. Η γαστρονομία είναι ένα από τα ισχυρά προσόντα της Θεσσαλονίκης και για αυτό το λόγο προβάλλεται ως η πρωτεύουσα της Ελληνικής γαστρονομίας (#GreatFoodCapital).

Επιπλέον, η Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται στην online έκδοση του National Geographic Food, με το αφιέρωμα «Breaking bread: on the trail of tradition in Thessaloniki, Greece’s gastronomic heart». Τοπικές γεύσεις , τοπικές συνταγές, αγορές τροφίμων ( όπως πχ το Καπάνι) και η κουλτούρα γύρω από το «τραπέζι της Θεσσαλονίκης» αναδεικνύονται στο εξειδικευμένο κοινό.

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELLER (UK)

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης με το National Geographic και προώθησης του προορισμού με πλάνο το 2021, ακόμα ένα αφιέρωμα δημοσιεύτηκε σε τεύχος του National Geographic Traveller (UK). Το άρθρο «Notes from an author: Victoria Hislop on Thessaloniki» από τη συγγραφέα των best sellers προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν ίχνη της συναρπαστικής ιστορίας στους δρόμους της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας.

Πηγή: dikaiologitika.gr