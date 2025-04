O Πάνος Χαμακιώτης φεύγει από την COMPO Expert και ιδρύει τη δική του εταιρεία

Ο επί οκτώ χρόνια επικεφαλής της Compo Expert για την περιοχή Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, Πάνος Χαμακιώτης, αποχώρησε από την εταιρεία την 1η Απριλίου και ίδρυσε τη δική του, με την επωνυμία Avrio-IQ LP και έδρα τη Βαρκελώνη. Στόχος του είναι, όπως δηλώνει ο ίδιος, με γνώμονα την ελευθερία, να δημιουργήσει αντίκτυπο με τους δικούς του όρους.

Έχοντας εμπειρία 35 χρόνων ηγεσίας σε αγροτικές επιχειρήσεις, τη φυτοπροστασία και την αγροτεχνολογία, ανέλαβε CSO (Επικεφαλής Σύμβουλος Στρατηγικής) στη νεοϊδρυθείσα εταιρεία, θέλοντας να συμβάλει περαιτέρω στη διαμόρφωση του μέλλοντος των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται, προωθώντας την καινοτομία, καθοδηγώντας τους ηγέτες, υποστηρίζοντας τις εταιρείες και τα άτομα να διαπρέψουν, να επεκτείνουν το αποτύπωμά τους και να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους. Μέσω της νέας του εταιρείας AVRIO-IQ (AVoid RIgid Opinions -and- Innovate Quickly), σκοπός του είναι να καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις στην έξυπνη κλιμάκωση με σαφήνεια μέσω της στρατηγικής, της επέκτασης και της έξυπνης εκτέλεσης.

Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων, «Οι προκλήσεις της σύγχρονης γεωργίας», «FOOD» και «VIMATA» (Viable Mapping of Tomorrow’s Agriculture), και ιδρυτής της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης «The FOOD PROJECT (The Future Of Obvious Disruption)». Επιπλέον, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες επεκτείνονται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας ηλιακών πάρκων