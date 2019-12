Oinosporos: Όταν το λάδι από κουκούτσι σταφυλιού έγινε προϊόν περιποίησης

Μία νεοφυής επιχείρηση που βασίζεται στην κυκλική οικονομία μετατρέπει το έλαιο του κουκουτσιού του σταφυλιού (γιγαρτέλαιο) σε προϊόντα περιποίησης όπως σαπούνια, ενυδατικές κρέμες, κρέμες απολέπισης, άλατα και έλαια περιποίησης.

Η Ευαγγελία Σωτηροπούλου είναι το άτομο πίσω από τον Oinosporos, τη νεοφυή επιχείρηση που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2018. «Είμαι οινολόγος, με μεταπτυχιακά στο μάρκετινγκ και στη βιομηχανική χημεία και υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχω εργαστεί ως οινολόγος, αρχικά στο κομμάτι της παραγωγής και στη συνέχεια στο κομμάτι της έρευνας και της εκπαίδευσης. Ως οινολόγος, με ενδιέφερε ιδιαίτερα η αξιοποίηση των οινικών υποπροϊόντων, πώς δηλαδή αξιοποιείται ό,τι απομένει από την παραγωγή του κρασιού (φλοιοί, κουκούτσια και κοτσάνια).

Αυτό αποτέλεσε και τον στόχο μου στην έρευνά μου στο τμήμα της Βιομηχανικής Χημείας του ΕΚΠΑ, όπου δούλεψα στην παραγωγή γιγαρτελαίου από ελληνικές ποικιλίες. Όταν ξεκίνησα να μελετώ το γιγαρτέλαιο, αντιλήφθηκα ότι έχει ιδιαίτερα ευεργετικές ιδιότητες για την επιδερμίδα. Αυτό με οδήγησε στο να ψάξω τρόπους αξιοποίησης του συγκεκριμένου ελαίου και σκέφτηκα την παραγωγή προϊόντων περιποίησης. Στην αρχή ξεκίνησα από το σαπούνι με βασικό συστατικό το γιγαρτέλαιο, το κρασί, το πετιμέζι και τα κουκούτσια των σταφυλιών», αναφέρει στην «ΥΧ» η Ευαγγελία.

Βασική φιλοσοφία του Oinosporos

Η φιλοσοφία που διακατέχει τη νεοφυή επιχείρηση είναι η επαναχρησιμοποίηση των πόρων του οινοποιείου, διαμορφώνοντας μια πιο βιώσιμη και πιο ανταγωνιστική οικονομία. «Σε μία κρίσιμη περίοδο τόσο για την οικονομία όσο και για την υιοθέτηση πολιτικών για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, η λογική της κυκλικής οικονομίας φαίνεται να σκιαγραφεί το μέλλον προς αυτή την κατεύθυνση, θέτοντας παράλληλα τις σωστές βάσεις για την εναρμόνιση των αντοχών του οικοσυστήματος με την παραγωγική και την καταναλωτική διαδικασία, με τη σωστή εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού και την ομαλή μετάβασή του από το γραμμικό μοντέλο κατανάλωσης στο κυκλικό. Και αυτό είναι πρακτικά που προσφέρει ο Oinosporos ως εταιρεία», τονίζει η κα Σωτηροπούλου.

Η εταιρεία σε όλα της τα βήματα μέχρι σήμερα έχει την υποστήριξη του εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του ΕΚΠΑ με το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη, από το οποίο κέρδισε και το πρώτο βραβείο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας το 2018, ενώ η ένταξή της στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης» συνέβαλε στη λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους εξειδικευμένους συμβούλους του Επιχειρηματικού Επιταχυντή.

Εκτός, όμως, από το παραπάνω βραβείο, η νεοφυής επιχείρηση κέρδισε πριν από λίγες μέρες το πρώτο βραβείο Gold στα RISE Awards, τα οποία διοργάνωσε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

«Είμαστε επίσης πάρα πολύ χαρούμενοι για την υποψηφιότητά μας στα South Europe Startup Awards. Είναι μέρος των Global Startup Awards που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από το 2012, όπου είμαστε finalist με τον Oinosporos σε δύο κατηγορίες, ως Founder of the Year και ως Female Role Model of the Year, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο εντός των ημερών», αναφέρει η κα Σωτηροπούλου.