Ολοκληρώθηκε η πρώτη διαδικτυακή έκθεση τροφίμων και ποτών,The DeliFair by ΕΞΠΟΤΡΟΦ

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 12 Μαρτίου η πρώτη διαδικτυακή online έκθεση τροφίμων και ποτών, The DeliFair by ΕΞΠΟΤΡΟΦ με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και παραγωγών του κλάδου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για δυο εβδομάδες, από την 01 έως τις 12 Μαρτίου 2021, η έκθεση που φέρνει κοντά τους Έλληνες παραγωγούς με τους επαγγελματίες του κλάδου, φιλοξένησε στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα www.thedelifair.gr 215 παραγωγούς, 2.500 delicatessen προϊόντα, 60 webinars και πάνω από 60.000 επισκέπτες.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη διαδικτυακή έκθεση τροφίμων και ποτών της χώρας παρουσιάστηκαν 60 webinars, live cooking sessions, meet the producer συναντήσεις με πάνω από 10.000 προβολές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 1.000 ραντεβού παραγωγών με επιχειρήσεις του κλάδου και μεγάλες αλυσίδες από τον χώρο της εστίασης, των ξενοδοχείων και της χονδρικής σε Ελλάδα και Εξωτερικό, ενώ τα αιτήματα που καταχωρήθηκαν για αποστολή δειγμάτων ξεπέρασαν τις 5.500.

Σημειώνεται ότι στην επόμενη διαδικτυακή ή φυσική έκθεση τροφίμων και ποτών που θα διεξαχθεί το προσεχές διάστημα, η The DeliFair by EXPOTROF επιφυλάσσεται για ακόμη περισσότερα δρώμενα και one to one συναντήσεις επιχειρηματιών και παραγωγών του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ