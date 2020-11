Πανεπιστημιακή μελέτη για τη σκλήρυνση κατά πλάκας με συμμετοχή της E-LA-WON

Το Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία (World Olive Center for Health), και η εταιρεία E–LA–WON ανακοινώνουν δημοσίευση της πρώτης μελέτης Ελλήνων και Ισπανών ερευνητών σχετικά με την ευεργετική επίδραση των φαινολικών συστατικών του ελαιολάδου στο ζωικό πειραματικό μοντέλο της σκλήρυνσης κατά πλάκας η οποία δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Antioxidants με τίτλο:

«Oleacein attenuates the pathogenesis of experimental autoimmune encephalomyelitis through both antioxidant and anti-inflammatory effects / Η ελαιασίνη μειώνει την παθογένεση της πειραματικής αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας μέσω αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης».

Η ομάδα των συγγραφέων Beatriz Gutierrrez–Miranda, Isabel Gallardo, Isabel Cabero, Yolanda Alvarez, Marita Hernandez, Maria Luisa Nieto (Ινστιτούτο Βιολογίας και Μοριακής Γενετικής του Βαγιαδολίδ, Ισπανία), Ελένη Μέλλιου και Προκόπης Μαγιάτης (Φαρμακευτική ΕΚΠΑ, Ελλάδα) απέδειξαν για πρώτη φορά ότι το φυσικό δραστικό συστατικό του ελαιολάδου, ελαιασίνη, μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη της αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας δίνοντας πολλές ελπίδες για την ενδεχόμενη ευεργετική δράση του συστατικού αυτού στη θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας στους ανθρώπους.

Η ελαιασίνη είναι ένα φαινολικό συστατικό του ελαιολάδου πρώιμης συγκομιδής, το οποίο διαθέτει ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Στα πλαίσια της μελέτης, διερευνήθηκαν εκατοντάδες διαφορετικά ελαιόλαδα και επιλέχθηκε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο E–LA–WON από ποικιλία Κουτσουρελιά και Κορωνέικη (Βόρεια Πελοπόννησος) ως μια από τις καλύτερες πρώτες ύλες για την απομόνωση καθαρής ελαιασίνης.

Η ουσία χορηγήθηκε σε πειραματόζωα σε ενέσιμη μορφή και διερευνήθηκε η επίδραση της στα κύρια κλινικά-παθολογικά χαρακτηριστικά της πειραματικής αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας, ενός ζωικού μοντέλου που μιμείται την ανθρώπινη σκλήρυνση κατά πλάκας, συμπεριλαμβανομένης της παράλυσης, της απομυελίνωσης, της φλεγμονής του κεντρικού νευρικού συστήματος και του οξειδωτικού στρες.

Η θεραπεία με ελαιασίνη μείωσε αποτελεσματικά την κλινική βαθμολογία και τα τυπικά ιστολογικά συμπτώματα της εγκεφαλομυελίτιδας, την έκφραση των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, τη σύνθεση προφλεγμονωδών μεσολαβητών καθώς και το οξειδωτικό στρες. Συνολικά, τα αποτελέσματά της μελέτης έδειξαν ότι η ελαιασίνη έχει νευροπροστατευτική δράση στο ΚΝΣ ποντικών με εγκεφαλομυελίτιδα, αναδεικνύοντας αυτό το φυσικό συστατικό του ελαιολάδου ως πολλά υποσχόμενο ευεργετικό παράγοντα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Έτσι, ανοίγεται ο δρόμος για τη μελέτη της επίδρασης του υψηλού φαινολικού ελαιολάδου στη σκλήρυνση κατά πλάκας σε ανθρώπους, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη και σύντομα αναμένονται περισσότερα αποτελέσματα.

Η καθημερινή κατανάλωση εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδο πρώιμης εσοδείας – αγουρέλαιο με πιστοποιημένη υψηλή περιεκτικότητα σε φαινόλες και ιδίως σε ελαιασίνη, αποτελεί ασπίδα προστασίας του κεντρικού νευρικού συστήματος και πιθανότατα μπορεί να προστατεύσει από την επιδείνωση των συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Η ευεργετική επίδραση της δραστικής ουσίας ελαιασίνη, προερχόμενης από το ελαιόλαδο έχει κατοχυρωθεί με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και σύντομα αναμένεται η κυκλοφορία της σε φαρμακευτική μορφή κάψουλας για όσους δεν μπορούν να καταναλώνουν ελαιόλαδο καθημερινά μέσω της διατροφής τους.

Η χορηγός εταιρεία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου από το οποίο απομονώθηκε η δραστική ουσία ελαιασίνη ήταν η E–LA–WON της οικογένειας Ιωάννη Καμπούρη και των συνεργατών.

Η μελέτη υποστηρίχθηκε οικονομικά από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Παγκόσμιο Κέντρο Ελιάς για την Υγεία (World Olive Center for Health) μέσα από τις συνδρομές και τις δωρεές εκατοντάδων μελών του από όλο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες για την εργασία στους συνδέσμους:

ANTIOXIDANTS: https://www.mdpi.com/journal/antioxidants