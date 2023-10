Πανεπιστήμιο του Βαγκενίνγκεν: Νέα εφαρμογή για κινητά καταγράφει το μέγεθος και το σχήμα της ντομάτας

Τον τρόπο να έχουν διαθέσιμες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο κινητό τους τηλέφωνο όλες τις μετρήσεις που χρειάζονται για την καλλιέργεια της ντομάτας δίνει στους παραγωγούς μια νέα καινοτόμος εφαρμογή. Η λήψη μιας φωτογραφίας θα είναι αρκετή, ώστε οι τελευταίοι να λαμβάνουν στοιχεία όπως το μέγεθος της ντομάτας, ο όγκος, το βάρος και το μέγεθος του μίσχου.

Πιο αναλυτικά, η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την επιχειρηματική μονάδα Greenhouse Horticulture and Flower Bulbs του ολλανδικού πανεπιστημίου του Βαγκενίνγκεν, στο πλαίσιο του έργου European Horizon 2020 Innovations in Plant Variety Testing in Europe (INVITE). Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τεχνολογία, το εν λόγω ψηφιακό εργαλείο είναι «εκπαιδευμένο» ώστε να αναγνωρίζει τις ντομάτες και τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό είναι κάτι που του επιτρέπει να χαρτογραφεί γρήγορα τις παραπάνω μεταβλητές, αλλά και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σχήμα της ντομάτας.

Όπως αναφέρει το πανεπιστήμιο, η χρήση της εφαρμογής είναι πολύ απλή και γρήγορη. Η φωτογραφία της ντομάτας αναλύεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και ακολούθως ομαδοποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της.Το πανεπιστήμιο παρουσίασε την εφαρμογή στις αρχές του μήνα, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου στο Παρίσι, με θέμα τη «Μηχανική Όραση» (ICCV 2023).

Μετά την περαιτέρω ανάπτυξή της, το Βαγκενίνγκεν σχεδιάζει να προχωρήσει στην υλοποίηση παρόμοιων εφαρμογών για την αναγνώριση της εικόνας και άλλων φρούτων και λαχανικών. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή από το Play Store της Google, ενώ αυτή θα είναι σύντομα διαθέσιμη και από το App Store της Apple.