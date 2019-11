Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για τις νέες διοικήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την Τρίτη 19 Νοεμβρίου η αποδοχή από το ΥΠΑΑΤ, των παραιτήσεων και ο ορισμός των νέων διοικήσεων του ΕΛ.Γ.Α. και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΥΠΑΑΤ, νέος Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, στην θέση του κ. Θεοφάνη Κουρεμπέ ορίζεται ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, ιδιωτικός υπάλληλος, πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ νέος αντιπρόεδρος στη θέση του κ. Δημητρίου Καρακώστα αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Δούκας, ιδιωτικός υπάλληλος, πτυχιούχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ νέος πρόεδρος αναλαμβάνει, από τον προκάτοχό του κ. Αθανάσιο Καπρέλη, ο κ. Γρηγόριος Βάρρας, ενώ αντιπρόεδροι στην θέση των κ. Γεωργίου Αποστολάκη και κ. Γεωργίου Κέντρου ορίζονται ο κ. Δημήτριος Μελάς Κτηνίατρος, πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο κ. Πέτρος Τζαβέλλας Οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων, πτυχιούχος του “State University of New York at Stony Brook New York-U.S.A.”

