ΠΚΜ για την αστική γεωργία: 4η Συνάντηση στο πλαίσιο του έργου CityZen

Tην 4η συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων (Regional Stakeholder Group) στο πλαίσιο του έργου «CityZen – Enhancing

scalableinnovations and new business models based on urban farming ecosystem values», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020, διοργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την προώθηση πρακτικών και συστάσεων πολιτικών αστικής γεωργίας η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει στην ενίσχυση εφαρμογής δράσεων αστικής γεωργίας. Η συμμετοχή στο έργο CityZen και η διοργάνωση της Συνάντησης της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων έχει ως στόχο να διερευνήσει τις αξίες των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με την αστική γεωργία και να ενισχύσει τις τοπικές πολιτικές που υποστηρίζουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, την αναβάθμιση των τοπικών παραγωγών, την καινοτομία των αλυσίδων εφοδιασμού και την αλλαγή του τρόπου ζωής, ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουν στην καλύτερη βιωσιμότητα των πόλεων και των Περιφερειών.