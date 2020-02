Πρόσκληση συμμετοχής στα νέα συνεργατικά σχήματα που υποστηρίζει το Επιμελητήριο Άρτας

Όπως αναφέρει το Επιμελητήριο Άρτας με ανακοίνωσή του, στον ισόγειο χώρο του Επιμελητηρίου λειτουργεί, σε καθημερινή βάση, χώρος συστέγασης και συνεργασίας τοπικών δημιουργών, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, παραγωγών και πολιτιστικών φορέων, ο οποίος θα αποτελέσει θερμοκοιτίδα δημιουργίας και ανάπτυξης νέων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ), Ομάδων Παραγωγών και Συνεταιρισμών στην περιοχή.

Κατόπιν πολλών ατομικών και ομαδικών συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα με ενδιαφερόμενους ανέργους, επαγγελματίες, αγρότες και φορείς του τόπου, καταλήξαμε στη δημιουργία των παρακάτω ομάδων συνεργασίας:

Ομάδα παραγωγής και ανάδειξης τοπικών προϊόντων Πολιτιστική ομάδα (Θέατρο, μουσική, χορός, φωτογραφία) Ομάδα χειροτεχνίας- παραγωγή σουβενίρ (ζωγραφική, γλυπτική, κεραμική, κ.α)

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες στις ομάδες να γνωριστούν μεταξύ τους, να αλληλεπιδράσουν, να ανταλλάξουν ιδέες και τεχνογνωσία, να δικτυωθούν, να συνεργαστούν, να εκπαιδευτούν, να συντονιστούν κι εφόσον προκύψουν λειτουργικά συνεργατικά σχήματα, να υποστηριχθούν ως προς την αναζήτηση χρηματοδότησης και επίτευξης βιωσιμότητας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που θα ήθελαν να συμμετάσχουν, σας ενημερώνω ότι οι ομάδες έχουν καθιερώσει τις παρακάτω σταθερές ημέρες και ώρες όπου κάνουν συναντήσεις συντονισμού και συνεργασίας:

Ομάδα παραγωγής και ανάδειξης τοπικών προϊόντων/ Τρίτη 10:00-12:00 Πολιτιστική ομάδα (Θέατρο, μουσική, χορός, φωτογραφία)/ Πέμπτη 10:00-12:00 Ομάδα χειροτεχνίας- παραγωγή σουβενίρ (ζωγραφική, γλυπτική, κεραμική, κ.α)/

Τρίτη 12:00-14:00

Οι ώρες και οι ημέρες μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων και κατόπιν συνεννόησης με το Επιμελητήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Εταιρία Επιμελητηρίου Άρτας Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, τηλ: 2681028728 και στο e-mail: [email protected]

Οι ανωτέρω δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION (InClust), το οποίο εντάσσεται στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 και υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΑΜΒΡΑΚΙΑ» του Επιμελητηρίου Άρτας.