Στα «ψιλά» η ενίσχυση αγροτών για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου

Μείωση εκπομπών στην ΕΕ Ο στόχος μείωσης των αερίων θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020, σε σύγκριση με το 1990, εφαρμόζεται μέσω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ (ΣΕΔΕ) και της απόφασης για τον επιμερισμό των προσπαθειών, στην οποία καθορίζονται στόχοι μείωσης για τους τομείς που δεν υπάγονται στο ΣΕΔΕ, και δεν καλύπτει τους τομείς «Χρήσεις Γης, Αλλαγές Χρήσεων Γης και Δασοπονία» (Land Use, Land Use Change and Forestry/LULUCF). Η απόφαση περί επιμερισμού των προσπαθειών (ESD) θέτει εθνικούς στόχους εκπομπών, οι οποίοι εκφράζονται ως ποσοστιαία μεταβολή από τα επίπεδα του 2005. Σύμφωνα με την έκθεση, οι εκπομπές που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση το 2019, κατά 9,1%, δηλαδή κατά περίπου 152 εκατ. τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε σύγκριση με το 2018. Όσο για τις εκπομπές που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ, δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018. Η Μάλτα, για παράδειγμα, εξέπεμψε όλα αυτά τα χρόνια περισσότερο από τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής της (ΕΔΕ), αλλά κάλυψε το έλλειμμα με αγορά ΕΔΕ από τη Βουλγαρία. Αντίθετα, Γαλλία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο ακύρωσαν το πλεόνασμα ΕΔΕ από το 2013 έως το 2017, για να ενισχύσουν την περιβαλλοντική ακεραιότητα του συστήματος. Το υψηλότερο σωρευτικό πλεόνασμα ΕΔΕ ως ποσοστό των εκπομπών του έτους αναφοράς 2005, 2013-2018, έχει η Κύπρος, με 180%, και ακολουθεί η Ελλάδα με 140%. Στη χειρότερη θέση είναι η Μάλτα, η οποία όχι μόνο δεν διαθέτει πλεόνασμα, αλλά υπολείπεται κατά 87% από το μηδενικό σημείο ορισμού του πλεονάσματος στην ΕΕ. Περισσότερο από το 1/3 των εκπομπών από τον επιμερισμό των προσπαθειών προέρχεται από τις μεταφορές. Οι εκπομπές από τη γεωργία (εκτός από CO2) παρέμειναν το 2019 σε παρόμοια επίπεδα με το 2005, και αντιστοιχούν στο 10% των συνολικών εκπομπών.