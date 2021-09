Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε για τις πολιτικές πράσινης μετάβασης ο Χρ. Δήμας.

Για την κρισιμότητα να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αλλά και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων ώστε να συμβάλλουν στην διαδικασία πράσινης μετάβασης, μίλησε σήμερα στις Βρυξέλλες που διεξάγεται το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας.



Κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης ήταν ο προσανατολισμός για την εφαρμογή της επικαιροποιημένης νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη, με έμφαση στη «δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο μείωσης κατά 55% των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου ως το 2030» όπως προβλέπει η δέσμη Fit for 55.



Ο κ. Δήμας τόνισε πως ο βαθμός φιλοδοξίας του Fit for 55 σε επίπεδο στόχων δείχνει την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να κινηθεί άμεσα σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο προσεκτικός σχεδιασμός και εφαρμογή των επιμέρους προτάσεων με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, σε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους και με μέριμνα για τη δίκαιη κατανομή της επιβάρυνσης που θα προκύψει, θα συμβάλει ώστε να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και η ενεργός συμμετοχή της Βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων.



Η ΕΕ επεξεργάζεται την αναθεώρηση της νομοθεσίας της όσον αφορά το κλίμα, την ενέργεια και τις μεταφορές με την αποκαλούμενη δέσμη «Fit for 55», ώστε να ευθυγραμμίσει το ισχύον δίκαιο με τις φιλοδοξίες για το 2030 και το 2050. Στη δέσμη περιλαμβάνεται επίσης μια σειρά νέων προτάσεων.



Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα, η ΕΕ έθεσε τον δεσμευτικό στόχο να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Αυτό απαιτεί να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό, κατά τις επόμενες δεκαετίες, τα σημερινά επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ως ενδιάμεσο βήμα προς την κλιματική ουδετερότητα, η ΕΕ αύξησε τη φιλοδοξία της για το κλίμα με ορίζοντα το 2030, δεσμευόμενη να μειώσει τις εκπομπές κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030.



Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρουσίασε την πρόταση της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη σύσταση ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού με σκοπό τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.



Τέλος, επεσήμανε πως η ανάγκη άμεσης ανάληψης συλλογικών πρωτοβουλιών για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης επιβεβαιώθηκε δυστυχώς με ιδιαίτερα οξύ τρόπο το φετινό καλοκαίρι, ενώ ευχαρίστησε θερμά όλες τις χώρες που έστειλαν βοήθεια στην Ελλάδα για να αντιμετωπιστούν οι καταστροφικές πυρκαγιές.



Στα πλαίσια της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ο κ. Δήμας συναντήθηκε επίσης με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, όπου συζήτησαν για το πώς αντιμετωπίζουν τα τελευταία δυο χρόνια οι Ευρωπαίοι την Ελλάδα, την στρατηγική συμμαχία με την Γαλλία, την κλιματική κρίση, καθώς και για τα ζητήματα έρευνας και καινοτομίας.



Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας, κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο δήλωσε τα εξής:



«Σε μια εποχή οξύτατου παγκόσμιου ανταγωνισμού, με χώρες που δεν συμμερίζονται τον δικό μας βαθμό περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, να προετοιμαστούν κατάλληλα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να υποστηριχθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις ώστε να ενταχθούν σε αλυσίδες αξίας και να συμβάλλουν στην διαδικασία πράσινης μετάβασης.»