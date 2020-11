Συμμετοχή του ΣΠΕΛ στο 28th International Symposium of CIEC

Ο ΣΠΕΛ, υποστηρίζοντας την έρευνα στον τομέα της Θρέψης των Καλλιεργειών και των Λιπασμάτων, είχε την ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχει ως συνδιοργανωτής με το Κέντρο Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους (PLANTERRA Institute for Plant Nutrition and Soil Quality) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Διεθνές Συμπόσιο «28th International Symposium of CIEC: Fertilization and Nutrient Use Efficiency in Mediterranean Environments» που πραγματοποιήθηκε στις 3 – 4 Νοεμβρίου 2020, διαδικτυακά μέσω των υποδομών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το συμπόσιο ήταν αφιερωμένο σε θέματα που αφορούν την ποιότητα των εδαφών, τις στρατηγικές της λίπανσης και τα λιπάσματα ειδικού τύπου, και την φυσιολογία της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των θρεπτικών από τις καλλιέργειες στα μεσογειακά περιβάλλοντα.

Μέσα από τις διαδικτυακές παρουσιάσεις, οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στις νέες εξελίξεις στην έρευνα σε αυτά τα πεδία. Έμφαση δόθηκε στις βέλτιστες καλλιεργητικές τεχνικές, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και στις καινοτομίες που συμβάλουν στην προώθηση της γεωπονικής γνώσης και της γεωργίας στον τομέα της λίπανσης των καλλιεργειών.

Στο συμπόσιο συμμετείχαν στελέχη και αντιπρόσωποι εταιρειών, εκπρόσωποι της ελληνικής και διεθνούς ερευνητικής επιστημονικής κοινότητας και των διεθνών φορέων – συνδιοργανωτών του Συμποσίου Julius Kuehn Institute, Braunschweig, Germany και Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences Shenyang, China, όπου συζήτησαν και ανέλυσαν τις επιστημονικές, τεχνολογικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της λίπανσης και της θρέψης καλλιεργούμενων φυτών.

Χαιρετίζοντας τους συμμετέχοντες του συμποσίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκης Βορίδης, αναφέρθηκε στις νομοθετικές εξελίξεις του κλάδου των λιπασμάτων και στην νέα στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», επισημαίνοντας τους φιλόδοξους στόχους της νέας στρατηγικής και το σημαντικό ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας για την επίτευξή τους.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Πρύτανης του ΓΠΑ, καθηγητής κ. Σπυρίδων Κίντζιος επεσήμανε ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών φέτος εορτάζει τα 100 χρόνια προσφοράς του στον Ελληνικό Γεωπονικό και Αγροτικό χώρο και σε αυτά τα πλαίσια το Ίδρυμα φιλοξενεί διαδικτυακά ένα τέτοιο συνέδριο, κάτω από δύσκολες υγειονομικές συνθήκες, οι οποίες δεν επιτρέπουν την διαζώσης επικοινωνία και διάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Το CIEC (International Scientific Centre for Fertilizers) και ο νυν Πρόεδρός του Prof. Lanzhu Ji, καθώς και ο προηγούμενος Πρόεδρος Prof. Ewald Scnhug χαιρέτησαν την πραγματοποίηση του 28ου Συμποσίου του CIEC στην Αθήνα από τον Αντιπρόεδρο του CIEC και Διευθυντή του PlanTerra καθηγητή κ. Δημήτριο Μπουράνη, μετά από πρόσκληση που του απηύθυναν στο 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο του CIEC το 2018 στη Shenyang, όπου ο κος Μπουράνης παρουσίασε τις δραστηριότητες του ΣΠΕΛ και του PlanTerra.

Ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ, κ. Ιωάννης Βεβελάκης, στο πλαίσιο των χαιρετισμών του συμποσίου, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και αναφέρθηκε στη συνεισφορά του αγροτικού τομέα στην ελληνική οικονομία, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των λιπασμάτων στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Επιπρόσθετα, επισήμανε την μακροχρόνια πτωτική τάση της κατανάλωσης λιπασμάτων στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις της υπολίπανσης στην ποσότητα και στην ποιότητα της παραγωγής, αλλά και στην διατήρηση της παραγωγικότητας των εδαφών.

Επίσης, αναφέρθηκε και στη νέα πολιτική της Ε.Ε., για την Πράσινη Συμφωνία και τη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» σημειώνοντας ότι η πολιτική αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον κλάδο των λιπασμάτων, αλλά και για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας της λίπανσης, ο περιορισμός των απωλειών και η προστασία των εδαφικών πόρων μπορεί να επιτευχθεί με εφαρμογή της γνώσης που έχει αναπτυχθεί από την επιστήμη της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών και τον κλάδο των λιπασμάτων. Ο κλάδος των λιπασμάτων επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία για το συγχρονισμό της παροχής των θρεπτικών στοιχείων σύμφωνα με τις ανάγκες θρέψης της καλλιέργειας στο πλαίσιο της ποικιλομορφίας των εδαφών και των έντονων καιρικών μεταβολών λόγω κλιματικής αλλαγής, συνδυάζοντας τις ανάγκες της αγοράς και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Εκ μέρους του ΣΠΕΛ, η κα Αγάπη Κατσουλιέρη, γεωπόνος-ερευνήτρια του ΣΠΕΛ, παρουσίασε με θέμα «The Greek Fertilizer Sector: Endorsing Sustainability in a Changing World», όπου ανέλυσε τον κλάδο των λιπασμάτων στην Ελλάδα και τον ρόλο των λιπασμάτων στη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών και στην αύξηση της αξίας της αγροτικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, διατηρεί βασική θέση στην οικονομία και βρίσκεται στο κατώφλι σημαντικών αλλαγών, καθώς κινείται προς μια πιο ανταγωνιστική γεωργία, προσανατολισμένη στις ανάγκες της αγοράς και με γνώμονα τη βιωσιμότητα, με στόχο την παραγωγή ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων». Όπως τόνισε, στην χώρα μας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συστηματική υπολίπανση, με αποτέλεσμα αυτή η συνεχής μείωση της χρήσης λιπασμάτων να προκαλεί υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών και μείωση της απόδοσης και της ποιότητας της παραγωγής.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του ΣΠΕΛ, σημείωσε ότι η κατανάλωση λιπασμάτων έχει μειωθεί κατά 60% τα τελευταία 35 χρόνια, όπου το 25% της μείωσης αυτής καταγράφθηκε τα τελευταία 10 χρόνια. Η μείωση καλύπτει όλους τους τύπους λιπασμάτων και όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά, οι εισροές αζώτου, φωσφόρου και καλίου μειώθηκαν κατά 60%, 70% και 20% από το 1985 έως το 2019. Σημείωσε ότι, ο κλάδος των λιπασμάτων στη χώρα μας εστιάζει στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των θρεπτικών συστατικών και στην προώθηση των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, προκειμένου να προσθέσει αξία στο τελικό προϊόν της γεωργικής παραγωγής, δηλαδή του τροφίμου. Τέλος, τόνισε ότι, αν και οι στόχοι, που θέτει η νέα στρατηγική της Ε.Ε. «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» αποτελούν πρόκληση, ο κλάδος των λιπασμάτων δεσμεύεται να αναπτύξει κατάλληλες λύσεις και προϊόντα θρέψης, έτσι ώστε μαζί να συμβάλουν σε μια αειφορική γεωργία που θα καλύπτει τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες.

Η εργασία του ΣΠΕΛ στα πρακτικά του Συμποσίου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Γενική Διευθύντρια του ΣΠΕΛ κα Φωτεινή Γιαννακοπούλου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΕΛ, Νίκο Κουτσούγερα, Ιωάννη Βεβελάκη, Νίκο Κυριακίδη, και Δημήτρη Ρουσσέα, και τους καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Διονύσιο Γασπαράτο και κ. Κωνσταντίνο Οιχαλιώτη.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου παρουσιάστηκε πληθώρα επιστημονικών μελετών από ερευνητές, τόσο της χώρας μας, όσο κ του εξωτερικού, που ανέλυσαν τις σύγχρονες τάσεις στη θρέψη των καλλιέργειών και στα εξειδικευμένα θέματα του συνεδρίου. Τα πρακτικά του Συμποσίου είναι αναρτημένα στον ιστότοπο ciec2020.aua.gr, για κάθε ενδιαφερόμενο.