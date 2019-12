Θεματικά εργαστήρια για την καθιέρωση εμπορικής ταυτότητας σε κρέατα και τυροκομικά

Με γνώμονα την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης των τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων και την παραγωγή νέων προϊόντων τυριού και κρέατος της Ηπείρου, η Περιφέρεια Ηπείρου διοργανώνει θεματικά εργαστήρια:

στην Πάτρα, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στις 09.30 στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 (Αγίου Ανδρέου 47 & Κολοκοτρώνη 3)

στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 (Αγίου Ανδρέου 47 & Κολοκοτρώνη 3) στη Πρέβεζα, την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στις 15.00 στο Ξενοδοχείο Hotel Margarona Royal (Επαρχιακή Οδό Πρεβέζης-Αγίου Θωμά) και

στο Ξενοδοχείο Hotel Margarona Royal (Επαρχιακή Οδό Πρεβέζης-Αγίου Θωμά) και στα Ιωάννινα, την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 στις 09.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Φρόντζου Πολιτεία (Λόφος Αγίας Τριάδος).

στο Συνεδριακό Κέντρο Φρόντζου Πολιτεία (Λόφος Αγίας Τριάδος). Στην Κέρκυρα, την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 στις 15.30 στο Δημόσιο ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) Κέρκυρας, Ευαγγέλου Ναπολέοντος 12, Μανδούκι

Τα θεματικά εργαστήρια υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου MeDInno -“Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri–food sectors“ στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας “Interreg V–A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020″.

Σκοπός των εργαστηρίων είναι να συγκεντρώσουν ιδέες και απόψεις αναφορικά με την εμπορική ταυτότητα (branding) των τυροκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος που παράγονται στην Ήπειρο μέσα από μία συμμετοχική διαδικασία στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και σπουδαστές σε τομείς συναφείς με την αγροδιατροφή, τη γαστρονομία και τον τουρισμό, καθώς και εκπρόσωποι φορέων με συναφή αρμοδιότητα.