Τρείς κορυφαίες διακρίσεις για τα Αναψυκτικά ΚΛΙΑΦΑ

Τρία διεθνή βραβεία που αντανακλούν στην καινοτομία και στην απαράμιλλη γεύση τους απέσπασαν τα αναψυκτικά ΚΛΙΑΦΑ.

Πρόκειται για διακρίσεις που προέρχονται από τον παγκοσμίως καταξιωμένο οργανισμό Monde Selection (International Quality Institute), ο οποίος διαθέτει 80 αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες υψηλού κύρους και εργαστήρια αναλύσεων μοναδικής ακρίβειας.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού βρήκε την πορτοκαλάδα και τη βυσσινάδα ΚΛΙΑΦΑ στο πρώτο σκαλί του βάθρου έχοντας κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, και τη λεμονάδα ΚΛΙΑΦΑ να ακολουθεί με το ασημένιο μετάλλιο.

Τα προϊόντα αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων με βάση τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά και τα διεθνή πρότυπα.

To Monde Selection έχει την υποστήριξη αρκετών αναγνωρισμένων συλλόγων όπως οι Culinary Academy of France, Euro-toques, Master Chefs of Belgium, the International Vine and Wine Organisation (O.I.V), Jurés-Experts Piqueurs Brokers και άλλοι.