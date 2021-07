Τα «Content Marketing Awards», που διοργανώθηκαν από την Boussias Communication στις 14 Ιουλίου, επεφύλαξαν στην Anytime της INTERAMERICAN, την πρώτη direct ασφάλιση στην Ελλάδα, τρεις διακρίσεις: μια Golden και δύο Silver. Το Content Marketing ενισχύει το brand awareness και το engagement, συμβάλλοντας στην επικοινωνία με τους καταναλωτές.

H κριτική επιτροπή των βραβείων, που απαρτίστηκε από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς και επαγγελματίες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, ανέδειξε τις πιο καινοτόμες, δημιουργικές κι αποτελεσματικές ενέργειες στο Content Marketing. Οι διακρίσεις για την Anytime και το συνεργαζόμενο agency Socialab, ήρθαν εύλογα, καθώς το brand προβάλλει ελκυστικό και ποιοτικό περιεχόμενο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας με τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, η Anytime διακρίθηκε με Golden Award στην κατηγορία Best Content Marketing Program, Financial & Insurance Services and Products και με Silver Award στις κατηγορίες Best Use of Facebook for Content Marketing και Best Use of Content Marketing for Sales.

Με σταθερό σκοπό να κάνει τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων, η Anytime της INTERAMERICAN με το περιεχόμενο που αναδεικνύει, προσφέρει πολλά περισσότερα από μία απλή ασφάλιση. Οι επικοινωνιακές ενέργειές της έχουν ως στόχο να ενημερώσουν, να εμπνεύσουν καθώς και να προσδώσουν μία νότα αισιοδοξίας με νέες εμπειρίες, ιδέες και θετικά συναισθήματα. Όλη αυτήν την πρωτόγνωρη περίοδο που ζήσαμε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, η Anytime δημιούργησε περιεχόμενο σχετικό με τις δραστηριότητες μέσα στο σπίτι (γυμναστική, μαγειρική, κ.ά.), τις διαδρομές σε όμορφες γειτονιές της πόλης, την υγεία, την ψυχολογική ισορροπία των παιδιών, τη διατροφή, την ασφαλή μετακίνηση, ενώ πραγματοποίησε και διαγωνισμούς με σημαντικά δώρα. Παράλληλα, σε κάθε σχετική ενέργεια η Anytime επιδιώκει να αφήνει κοινωνικό αποτύπωμα με δωρεές και χορηγίες σε οργανισμούς που χρειάζονται στήριξη, προβάλλοντας παράλληλα το πολύτιμο έργο τους.