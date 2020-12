Την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα των παραγωγικών εγκαταστάσεων και την απόκτηση του σήματος “Carbon Neutral Company” για το 2019 ολοκλήρωσε η Σωληνουργεία Κορίνθου με τον φορέα πιστοποίησης TÜV NORD.

Η Εταιρία με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει την πρωτοπορία στον κλάδο της στα θέματα κλιματικής αλλαγής αλλά και την έμπρακτη υιοθέτηση επιχειρηματικών πρακτικών που είναι απαραίτητες για τον μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής οικονομίας σε μία οικονομία μηδενικού άνθρακα μέχρι το 2050 .

H Σωληνουργεία Κορίνθου αρχικά υιοθέτησε την εθελοντική εφαρμογή του ISO 14064 – Part 1:2018 για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την παραγωγική της δραστηριότητα (Scope Ι και ΙΙ) και στη συνέχεια προχώρησε στην επαλήθευση αυτών βάσει του ISO 14064 – Part 3:2006 από τον φορέα πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV NORD Group). Η Εταιρία, νωρίτερα είχε ολοκληρώσει συμφωνία για τη διασφάλιση του 100% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Η πλήρης αντιστάθμιση των εκπομπών αυτών έγινε μέσω της χρήσης πιστοποιημένων μονάδων μείωσης άνθρακα (Certified emission reductions) από τα εγκεκριμένα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, “Weyerhaeuser Uruguay” Forest Plantations on degraded grass-lands under extensive grazing» και “Reduction of greenhouse gas emissions by application of No-till technology at Private Joint Stock Company Rise-Maksymko”

Η Σωληνουργεία Κορίνθου απέκτησε το διακριτικό σήμα του Carbon Neutral Company από τον φορέα πιστοποίησης TÜV NORD. Η απόκτηση του σήματος Carbon Neutral Company για το 2019 έχει ιδιαίτερη σημασία για την Εταιρία μας αφού έτσι διασφαλίστηκε ότι το σύνολο της παραγωγικής μας λειτουργίας είχε μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Ο κ. Hλίας Μπεκίρος, CEO της Σωληνουργεία Κορίνθου τόνισε πως: ”Η πιστοποίηση Carbon Neutral Company από την TÜV NORD αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την εταιρία μας, καθώς επιβεβαιώνει στην πράξη την προσήλωση της Εταιρίας μας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύοντας παράλληλα την πρωτοπορία μας στον κλάδο, ως η πρώτη στον κόσμο παραγωγός σωλήνων χάλυβα που λαμβάνει αυτήν την πιστοποίηση”

Ο Δρ. Χημ.-Μηχ. Παναγιώτης Αχλάδας, Επικεφαλής Επαληθευτής της TÜV HELLAS (TÜV NORD), που επαλήθευσε τους υπολογισμούς των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου, δήλωσε: “Η επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τις παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας, με την χρήση τόσο θερμικής ενέργειας όσο και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προέρχεται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές, αποτέλεσε την αρχή μιας διεργασίας η οποία κατέληξε στην πλήρη αντιστάθμισή τους λαμβάνοντας υπόψη υψηλής ποιότητας δικαιώματα άνθρακα που προέκυψαν από εγκεκριμένα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών και φέρει επάξια το διακριτικό σήμα του Carbon Neutral Company του μητρικού μας Οργανισμού TÜV NORD”.