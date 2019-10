VentureGarden: Νέος κύκλος για την προώθηση της επιχειρηματικότητας – έως 14 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

Eνα δωρεάν ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, το VentureGarden, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να δηλώσει συμμετοχή για ένα εντατικό πρόγραμμα προώθησης της επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ACT – A Division of Anatolia College στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, το πρόγραμμα υλοποιείται από το Alba Hub for Entrepreneurship and Development (AHEAD), το κέντρο επιχειρηματικότητας του Alba.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν να ενταχθούν στο επιχειρηματικό οικοσύστημα, δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση ή εξελίσσοντας την ήδη υπάρχουσα εταιρεία τους. Στόχος είναι να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία που χρειάζονται για την εξέλιξη της ιδέας τους. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου 2019.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα με μία εντατική και στοχευμένη εκπαιδευτική περίοδο διάρκειας πέντε εβδομάδων, στην οποία οι συμμετέχοντες εμβαθύνουν σε θέματα όπως η έρευνα αγοράς, ώστε να ανακαλύψουν τους πελάτες τους, καθώς και την πρόταση αξίας τους, ώστε να κατανοήσουν πού τοποθετούνται στην αγορά.

Μετά την ολοκλήρωση της εντατικής περιόδου μαθημάτων, γίνεται επιλογή των συμμετεχόντων, οι οποίοι μπαίνουν σε διαδικασία mentoring διάρκειας δύο μηνών.