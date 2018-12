Βραβείο “Bravo Sustainability” στην Περιφέρεια Κρήτης για την κοινωνική της πολιτική

Με το βραβείο “BRAVO SUSTAINABILITY” βραβεύτηκε η Περιφέρεια Κρήτης για την κοινωνική πολιτική που υλοποιεί στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το βραβείο παρέλαβε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη για τις δράσεις που υλοποιούνται στους τομείς: Προστασίας των Παιδιών, Υποστήριξης Νέων, Αρωγής των Κρατουμένων στα Καταστήματα Κράτησης της Περιφέρειας Κρήτης που βάλλονται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού με στόχο την υποστήριξή τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ένταξής τους στην κοινωνία.

Η εντεταλμένη Περιφερειακή σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής Θεανώ Βρέντζου – Σκορδαλάκη ευχαριστώντας τους διοργανωτές για την αναγνώριση του κοινωνικού έργου της Περιφέρειας Κρήτης επεσήμανε, ότι, «η Αυτοδιοίκηση, η Πολιτεία, έχουμε χρέος να προγραμματίζουμε, να θεσμοθετούμε και να υλοποιούμε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την ανακούφιση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια» Στην απονομή του βραβείου στο Μέγαρο Μουσικής από την Περιφέρεια Κρήτης παραβρέθηκε επίσης ο διευθυντής Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης Σπύρος Επιτροπάκης.

Η κεντρική ιδέα των δράσεων βασίζεται στην εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (the United Nation Convention of the Rights of the Child), που περιλαμβάνει οικουμενικές οδηγίες και καθορίζει τα δικαιώματα του παιδιού, για να μεγαλώσει χωρίς πείνα και ελλείψεις, παραμέληση ή εκμετάλλευση κλπ .καθώς και την Οικουμενική Διακήρυξη των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών όπου κάθε άντρας, γυναίκα και παιδί αναζητά ισότητα, αξιοπρέπεια, χωρίς διακρίσεις ,απέναντι στο νόμο, ίσες ευκαιρίες στη Ζωή στην εκπαίδευση (αποφυγή σχολικής διαρροής) κλπ.