Χρυσή διάκριση για το νερό ΔΟΥΜΠΙΑ

Την καταξίωση μιας μοναδικής διεθνούς διάκρισης γνώρισε το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό ΔΟΥΜΠΙΑ!

Το νερό που πηγάζει από την Δουμπιά, την περίφημη πηγή των Αγίων Αποστόλων στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, διακρίθηκε με χρυσό βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό Monde Selection.

Το ΔΟΥΜΠΙΑ είναι το πρώτο Ελληνικό γαστρονομικό νερό της αγοράς με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, μαγνήσιο και άλλα πολύτιμα μέταλλα, που το καθιστούν πηγή υγείας και ευεξίας για τον οργανισμό µας.

Τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων με βάση τα διεθνή πρότυπα, στα μοναδικής ακρίβειας εργαστήρια του παγκοσμίως καταξιωμένου Monde Selection (International Quality Institute), και το ανέδειξαν στην κορυφή της κατηγορίας του.

Η πηγή ∆ουµπιά, χάρη στα μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού της, αναγνωρίστηκε επίσημα από το υπουργείο Τουρισμού ως Ιαματική πηγή.

*To Monde Selection έχει την υποστήριξη αρκετών αναγνωρισμένων συλλόγων όπως οι Culinary Academy of France, Euro-toques, Master Chefs of Belgium, the International Vine and Wine Organisation (O.I.V), Jurés-Experts Piqueurs Brokers και άλλοι.