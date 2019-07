To 1ο Μεσογειακό θερινό σχολείο για την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιοοικονομία από 9 έως 12 Ιουλίου  

Το 1ο Μεσογειακό θερινό σχολείο για την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιοοικονομία θα πραγματοποιηθεί 9 έως 12 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Αποτελεί συνδιοργάνωση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Βιοοικονομία), του BIOCIRCLE Italy (Master in Bioeconomy in the Circular Economy) και του Perrotis College.

Στόχος του είναι να φέρει κοντά νέους σπουδαστές και διδάσκοντες από τον ακαδημαϊκό κόσμο, την έρευνα και τη βιομηχανία καθώς και φορείς από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Επαγγελματίες του χώρου, ακαδημαϊκά στελέχη του Perrotis College, νέοι ερευνητές και φοιτητές (Μεταπτυχιακού και Μεταδιδακτορικού επιπέδου) θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα ενδιαφέροντα, τις δραστηριότητες τους στις χώρες τους και τα ινστιτούτα τους καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνών τους στη βιοοικονομία, την κυκλική οικονομία και την υποστήριξη της αειφορίας γενικότερα.

Στα οφέλη συγκαταλέγονται η διεύρυνση των γνώσεων στο πεδίο της αειφόρου ανάπτυξης και κυρίως σε ένα εκ των εργαλείων της, δηλαδή στη βιοοικονομία, η ανάδειξη του τοπικού χαρακτήρα της Μεσογείου και των Βαλκανίων, η δυναμική δικτύωση και η ανάληψη κοινών δράσεων και έργων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Να σημειωθεί ότι το 1ο Μεσογειακό θερινό σχολείο είναι το τρίτο σε μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν φέτος και αφορούν τη βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία. Το πρώτο (Athens Sustainability Outlook 2019) διεξήχθη τον Απρίλιο στην Αθήνα και το δεύτερο (1st National Hellenic Bioeconomy Fair) το Μάιο στη Θεσσαλονίκη. Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις έφεραν κοντά διεθνείς επιχειρηματικούς και ακαδημαϊκούς φορείς σε συζητήσεις για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της βιοοικονομίας. Τις παρακολούθησαν στελέχη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Perrotis College ενώ ο ακαδημαϊκός διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Δρ. Αθανάσιος Τσαυτάρης συμμετείχε ως ομιλητής.

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα του 1ου Μεσογειακού θερινού σχολείου