Καλαμπόκι: Αύξηση στρεμμάτων έναντι του βαμβακιού

Σε αύξηση των στρεμμάτων της καλλιέργειας του καλαμποκιού προσανατολίζονται οι παραγωγοί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των κατά τόπους γεωπόνων για τις προθέσεις σποράς.

Η εικόνα σε όλη τη χώρα δεν έχει αποκρυσταλλωθεί ακόμα, κυρίως λόγω των προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι πολλές βροχοπτώσεις, αλλά φαίνεται ότι η αγορά έχει προεξοφλήσει μία αύξηση των στρεμμάτων κατά περίπου 5% με 10% σε σχέση με το 2025. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια η καλαμποκοκαλλιέργεια χάνει έδαφος σταθερά και τα στοιχεία μιλούν για πτώση από τα 2,6 εκατ. στρέμματα το 2008 στα 990.000 στρέμματα το 2024.

Η περσινή χρονιά ήταν χωρίς εκπλήξεις και φέτος η «ελκυστικότητα» του καλαμποκιού βασίζεται σε τρία στοιχεία:

Μειωμένη και αποθαρρυντική τιμή στο βαμβάκι.

Σταθερή τιμή στο καλαμπόκι.

Συνδεδεμένη ενίσχυση από την ΚΑΠ.

Βέβαια, παραμένουν τα μειονεκτήματα, που είναι το υψηλό κόστος εφοδίων, η χαμηλή ρευστότητα και το υψηλό κόστος της άρδευσης.

«Κατ’ ανάγκην θα αυξηθούν τα στρέμματα του καλαμποκιού στην Καβάλα, καθώς δεν πήγαν πέρυσι καλά το ρύζι κι ο ηλίανθος», δηλώνει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας, Κώστας Λεπίδας και συμπληρώνει: «Μέσα στις επόμενες 10-20 μέρες θα φανεί καλύτερα η τάση, αλλά εκτιμώ ότι η αύξηση θα είναι περίπου 5-10%. Σε όλα τα προϊόντα έχει ανέβει το κόστος, αλλά το καλαμπόκι το “κρατάει” η συνδεδεμένη ενίσχυση».

Στον βόρειο Έβρο, «μπορεί ακόμα και να διπλασιαστούν τα στρέμματα με καλαμπόκι», μάς λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Ορεστιάδας, Λάμπρος Κουμπρίδης. «Περιμένουμε, βέβαια, να φύγουν πρώτα τα νερά από τα χωράφια, για να έχουμε την πλήρη εικόνα. Ο βασικός λόγος, πάντως, της αύξησης είναι ότι γίνονται συμβάσεις ήδη με 20 λεπτά/κιλό από μεσίτες με παραγωγούς της περιοχής, στα ίδια δηλαδή επίπεδα με πέρυσι», εξηγεί.

«Στο 20% των χωραφιών του κάμπου της Δράμας δεν έχει γίνει ούτε καν επεξεργασία ακόμα», μας ενημερώνει ο γεωπόνος από τη Δράμα, Δημήτρης Γρηγοριάδης, αλλά θεωρεί βέβαιο ότι «μέχρι μέσα Μαρτίου, που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, το καλαμπόκι αναμένεται να πάρει αρκετό μερίδιο από το βαμβάκι στην περιοχή».

Η ίδια τάση επικρατεί και στον νομό Σερρών. Σύμφωνα με τον γεωπόνο από τη Νέα Ζίχνη, Στέργιο Γκιργκίρη, «θα υπάρξει αύξηση 5-10% στο καλαμπόκι, τάση που προκύπτει από τη χαμηλή τιμή του βαμβακιού. Είναι βέβαιο ότι όπου δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας νερού, θα σπαρθεί καλαμπόκι».

Λίγα θα είναι τα στρέμματα με αραβόσιτο στο Αμύνταιο Φλώρινας, μία περιοχή που παλιότερα έδινε μεγάλα τονάζ. Μάλιστα, όπως δηλώνει στην «ΥΧ» ο γεωπόνος, Δημήτρης Μιχαηλίδης, «εκτιμώ ότι θα μειωθούν κατά 20% οι εκτάσεις με καλαμπόκια, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους του ρεύματος για τις γεωτρήσεις, που κυμαίνεται στα 70 με 80 ευρώ το στρέμμα. Οι παραγωγοί θα στραφούν προς τον ηλίανθο».

Στη Θεσσαλία το καλαμπόκι φαίνεται, επίσης, να κερδίζει στρέμματα από το βαμβάκι. Οι ενδείξεις κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση των εκτάσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές με επαρκή αρδευτική κάλυψη.

Στην εκτίμηση ότι θα αυξηθούν κατά 20% τα στρέμματα με αραβόσιτο στον νομό Τρικάλων προχωρά ο προϊστάμενος του εργοστασίου της AGROVIZ, Μάκης Παπαγεωργίου και εξηγεί το γιατί: «Οι παραγωγοί εγκαταλείπουν το βαμβάκι και θεωρούν ελκυστική τη συνδεδεμένη ενίσχυση του καλαμποκιού».

Από την πλευρά του, ο γεωπόνος, Αχιλλέας Μπάμπος, είπε στην «ΥΧ» για τις προθέσεις των καλλιεργητών στο Φανάρι Πρέβεζας: «Εκτιμώ ότι τα στρέμματα με καλαμπόκι θα αυξηθούν κατά 10-20%. Αυτή τη στιγμή τα χωράφια είναι “βαριά”, γιατί έβρεχε συνέχεια όλη αυτή την περίοδο, οπότε οι σπορές θα έρθουν λίγο πίσω. Το πιο σοβαρό, όμως, πρόβλημα είναι ότι τα γεωπονικά μαγαζιά είναι εξασθενημένα οικονομικά, οπότε δεν θα μπορέσουν να κάνουν μεγάλες πιστώσεις για τα σπόρια. Από αυτό θα εξαρτηθεί και το πόσο θα αυξηθεί η καλλιέργεια του καλαμποκιού στην ευρύτερη περιοχή».

Προχωρώντας νοτιότερα, τάση αύξησης βλέπουν και οι γεωπόνοι με τους οποίους μιλήσαμε από την περιοχή της Βοιωτίας, κυρίως έναντι του βαμβακιού. Αντίθετα, στην Ηλεία το τοπίο είναι διαφορετικό: «Θα έχουμε μείωση των στρεμμάτων, λόγω της χαμηλής τιμής του καλαμποκιού σε σχέση με το κόστος, με κερδισμένη κυρίως τη μηδική», επισημαίνει ο γεωπόνος και πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηλείας, Τάσος Τσάκωνας. Παράλληλα, μας είπε ότι «συνεχίζεται η γενικότερη τάση εγκατάλειψης της αγροτικής γης στην περιοχή, καθώς και τα προβλήματα με τους ΤΟΕΒ και την άρδευση».