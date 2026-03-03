Αγροτικά ακίνητα – δημόσιες γαίες: Έρχονται ρυθμίσεις τακτοποίησης με ν/σ της κυβέρνησης

Ρυθμίσεις για τα αγροτικά ακίνητα που παραχωρήθηκαν από το κράτος και μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί ή δεν έχουν καταχωρισθεί τίτλοι κυριότητας, θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο νόμου με τίτλο: «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Δευτέρα 2 Μαρτίου από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες με το νέο θεσμικό πλαίσιο υπολογίζεται ότι θα τακτοποιηθούν περίπου 80.000 περιπτώσεις δημοσίων γαιών που είναι στην ουσία «χωρίς χαρτιά» από την εποχή της Μικρασιατικής Καταστροφής μέχρι και σήμερα.

14 παρεμβάσεις

Το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελείται από 14 παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινής επαφής των πολιτών με το Δημόσιο και τη μείωση της γραφειοκρατίας

Η διυπουργική πρωτοβουλία αυτή συντονίστηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και αξιοποιώντας παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, προτάσεις των βουλευτών, αλλά και των ίδιων των πολιτών μέσω των ερωτηματολογίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Το νομοσχέδιο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μάχη της κυβέρνησης με το βαθύ κράτος. Έρχεται σε συνέχεια άλλων πρωτοβουλιών, όπως ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους, η ταχεία απονομή των συντάξεων κι η προώθηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Με τη μεταρρύθμιση αυτή, δίνουμε τέλος σε «ιστορίες καθημερινής τρέλας» που ταλαιπωρούν τους πολίτες, αξιοποιούμε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για να αναβαθμίσουμε την εξυπηρέτησή τους, ενώ επιταχύνουμε ουσιαστικά και τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων. Γνωρίζουμε ότι η μάχη με το βαθύ κράτος είναι διαρκής και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και με άλλες, νέες πρωτοβουλίες».

Δείτε ΕΔΩ τον σύνδεσμο της δημόσιας διαβούλευσης του ν/σ