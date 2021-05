Αιχμές κατά του επιτρόπου Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, άφησε η αγροτική οργάνωση COPA, τονίζοντας ότι τα λεγόμενά του δεν εκπροσωπούν τη γνώμη των Ευρωπαίων αγροτών. Όλα αυτά, ύστερα από μια σειρά δημοσιεύσεων του κ. Βοϊτσεχόφσκι στο Twitter, στις οποίες ο ίδιος εμφανίζεται επικριτικός απέναντι στη βιομηχανική κτηνοτροφία.

«Όλοι έχουν το δικαίωμα να υπερασπίζονται τις εντατικές/βιομηχανικές μεθόδους κτηνοτροφίας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο κάποιος υπερασπίζεται τις αγροτικές περιοχές και τους αγρότες. Η αναπαραγωγή των ζώων σε μεγάλη κλίμακα δεν πραγματοποιείται από τους αγρότες και αυτές οι μέθοδοι δεν χρησιμοποιούνται από τους αγρότες. Οι εντατικές και βιομηχανικές μέθοδοι οδηγούν στην εξάλειψη των αγροτών από τον ανταγωνισμό», ανέφερε στα tweets του ο επίτροπος.

Intensive and industrial methods serve to eliminate farmers from competition.

— Janusz Wojciechowski (@jwojc) April 19, 2021