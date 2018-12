agtwitter: Αγρότες των ΗΠΑ στρέφονται στο Twitter και αντλούν δύναμη ο ένας από τον άλλο

Όπως είναι γνωστό, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που ζουν στις ΗΠΑ είναι εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους, οι οποίοι συχνά καταλήγουν να απειλούν την ψυχική τους υγεία. Η ξηρασία, οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές παραγωγού και ο εμπορικός πόλεμος είναι μερικοί από τους πονοκεφάλους που μπορούν να οδηγήσουν τους αγρότες στην κατάθλιψη, μέχρι και στην αυτοκτονία. Ωστόσο, πλέον στο πλευρό των παραγωγών της αμερικανικής υπαίθρου βρίσκεται ένας απροσδόκητος σύμμαχος: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο λόγος για το χάσταγκ #agtwitter, το οποίο αρχικά αναδείχθηκε ως ένας διαδικτυακός προορισμός όπου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμβουλές σχετικές με τα προϊόντα λίπανσης και τον αγροτικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τον Caleb Carter, ο οποίος ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του τμήματος Φυτικών Επιστημών του πανεπιστημίου του Ουαϊόμινγκ και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, η συγκεκριμένη θεματική ετικέτα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στους αγρότες που χρησιμοποιούν το Twitter. Ενώ, όμως, μέχρι πριν από λίγο καιρό οι συζητήσεις υπό το hashtag #agtwitter περιορίζονταν σε ερωταπαντήσεις και προτάσεις σχετικά με αγροεφόδια, πλέον ο Carter ομολογεί ότι οι αγρότες μιλούν ανοιχτά για τις προσωπικές τους εμπειρίες, μοιράζονται τις κοινές τους φοβίες, ακόμα και την απογοήτευση ή την παραίτησή τους, αλληλοϋποστηρίζονται και αντλούν δύναμη ο ένας από τον άλλο.

I always enjoy coming out here. Seems like a world away from the nearest road. Cool weather, birds rustling in the trees, the occasional deer peeking around a tree or cactus, blank cow stares, and slow chewing. I think these guys live a good life. #AgTwitter pic.twitter.com/2HMnaB7JsA

— Justin Roberts (@horned_ranch) December 16, 2018