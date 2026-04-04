AI-on-Demand: Η νέα ψηφιακή πύλη που φέρνει την ευρωπαϊκή καινοτομία πιο κοντά στην αγορά

Σε όλη την Ευρώπη, ερευνητές χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Πλέον, η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη συγκεντρώνονται σε μια κοινή ψηφιακή πλατφόρμα με την ονομασία AI-on-Demand (AIoD), έναν διαδικτυακό κόμβο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, σχεδιασμένο για να βοηθήσει ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις, εταιρείες και δημόσιες αρχές να συνεργάζονται και να πειραματίζονται πιο εύκολα. Διευκολύνοντας την αναζήτηση δεδομένων, αλγορίθμων, υπολογιστικών πόρων και συνεργατών, η πλατφόρμα στοχεύει στην επιτάχυνση της καινοτομίας και στη γρηγορότερη μεταφορά ευρωπαϊκών λύσεων AI από τα ερευνητικά εργαστήρια στην πραγματική οικονομία.

Όλα αυτά εντάσσονται στη ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση της έρευνας και της βιομηχανίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η AI ευθυγραμμίζεται με τις δημοκρατικές αξίες, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Από την πλατφόρμα στην πράξη

Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη; Φανταστείτε μια μικρή αγροτεχνολογική νεοφυή επιχείρηση που αναπτύσσει ένα εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της άρδευσης και της χρήσης λιπασμάτων. Η ομάδα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το AIoD για να αναζητήσει δορυφορικά και εδαφικά δεδομένα και να δημιουργήσει ένα αρχικό προγνωστικό μοντέλο.

Το εργαλείο αυτό επιτρέπει τη δημιουργία ροών εργασίας AI μέσω μιας οπτικής διεπαφής, χωρίς την ανάγκη εκτεταμένου προγραμματισμού.