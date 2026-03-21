Αμνοερίφια: Κοντά στα 8,50 ευρώ/κιλό, με άνοδο έως 10 ευρώ/κιλό πριν το Πάσχα

Στα 8 με 8,50 ευρώ το κιλό κυμαίνονται αυτήν την περίοδο οι τιμές παραγωγού στα αμνοερίφια, ενώ όσο πλησιάζει το Πάσχα αναμένεται περαιτέρω άνοδος ακόμα και στα 10 ευρώ το κιλό.

Ερωτηθείς για τις τιμές παραγωγού στα αμνοερίφια ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) Δημήτρης Μόσχος, δήλωσε στην «ΥΧ» τα εξής:

«Η τιμή παραγωγού είναι αυξημένη κατά 1 με 1,5 ευρώ το κιλό. Τα καλά αρνιά πωλούνται αυτήν την περίοδο 8 με 8,50 ευρώ το κιλό. Ανάλογα με τη ζήτηση και πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση μπορεί να αυξηθεί και άλλο η τιμή. Το ζητούμενο είναι αν θα γίνονται έγκαιρα οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες ώστε να οδηγηθούν χιλιάδες αμνοερίφια στα σφαγεία ενόψει του Πάσχα. Η Πολιτεία καθυστέρησε να ενεργοποιήσει και άλλα εργαστήρια. Τώρα που τίθεται σε λειτουργία και το εργαστήριο του ΕΚΕΤΑ αναμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί η κατάσταση».