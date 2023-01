Αναβολή έως τον Μάρτιο για την εκδίκαση της υπόθεσης ΠΟΠ “Καλαμάτα”

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ» το ΣΤΕ έκανε δεκτό το αίτημα ελαιοκομικών φορέων, συνεταιρισμών, δήμων και επιμελητήριον της Μεσσηνίας, να πάρει αναβολή η εκδίκαση της υπόθεσης ακύρωσης της απόφασης Γ. Γεωργαντά αναφορικά με τη χρήση του ΠΟΠ “Καλαμάτα” ως συνώνυμο της ονομασίας “Καλαμών” στις επιτραπέζιες ελιές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το αίτημα δεν θα εκδικαστεί την Τρίτη 24 Ιανουαρίου την Τρίτη 28 Μαρτίου.

Την αίτηση ακυρώσεως της YA υπογράφουν:

1) O AΓPOTIKOΣ ΣYNETAIPIΣMOΣ “ENΩΣH MEΣΣHNIAΣ” O ΦOPEAΣ ΠOY EXEI KATAXΩPIΣEI THN EΛIA KAΛAMATAΣ ΠOΠ & TO EΞTPA ΠAPΘENO EΛAIOΛAΔO ΠOΠ KAΛAMATA

2) O ΣYΛΛOΓOΣ YΠEP MEΣΣHNIAKΩN EΛAIOKOMIKΩN ΠPOIONTΩN ΠPOΣTATEYOMENHΣ ONOMAΣIAΣ ΠPOEΛEYΣHΣ (ΣYMEΠOΠ) O ΦOPEAΣ ΠOY ΠPOΣEΦYΓE KATA THΣ YA “AΠOΣTOΛOY” ΠETYXAINONTAΣ THN AKYPΩΣH THΣ AΠO TO ΣTE TON ΠPOHΓOYMENO MAIO TOY 2022

3) H ΠEPIΦEPEIA ΠEΛOΠONNHΣOY

4) O ΔHMOΣ KAΛAMATAΣ

5) O ΔHMOΣ MEΣΣHNHΣ

6) O ΔHMOΣ ΠYΛOY – NEΣTOPOΣ

7) O ΔHMOΣ TPIΦYΛIAΣ

8) O ΔHMOΣ OIXAΛIAΣ

9) O ΔHMOΣ ΔYTIKHΣ MANHΣ

10) TO EΠIMEΛHTHPIO MEΣΣHNIAΣ

11) O ΔIKHΓOPIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ KAΛAMATAΣ

12)O ΔIKHΓOPIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ KYΠAPIΣΣIAΣ