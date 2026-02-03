Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Fruit Logistica στο Βερολίνο

Αύριο, το Βερολίνο θα γίνει και πάλι το κέντρο του παγκόσμιου εμπορίου φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Από τις 4 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026, η Fruit Logistica θα συγκεντρώσει το διεθνές εμπόριο φρέσκων προϊόντων σε μια εποχή που οι αγορές, οι αλυσίδες εφοδιασμού και τα επιχειρηματικά μοντέλα υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Αναμένονται περίπου 2.600 εκθέτες από περίπου 90 χώρες, καθώς και επισκέπτες από περισσότερες από 150 χώρες.

«Η Fruit Logistica είναι ο τόπος όπου ο παγκόσμιος εμπορικός κλάδος των φρέσκων προϊόντων ευθυγραμμίζεται και εξελίσσεται», δηλώνει ο David Ruetz, ανώτερος αντιπρόεδρος της διοργανώτριας, Messe Berlin. «Κανένα άλλο event δεν συνδυάζει διεθνή εμβέλεια, καινοτομία και εξειδίκευση στην αγορά σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας σε αυτό το επίπεδο», συμπληρώνει.

Η Fruit Logistica είναι η κορυφαία εμπορική έκθεση για τον παγκόσμιο κλάδο των φρέσκων προϊόντων. Καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας φρούτων και λαχανικών, από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή, δημιουργώντας μια πλατφόρμα όπου συνυπάρχουν η ανταλλαγή, ο προσανατολισμός στην αγορά και οι πρακτικές λύσεις.

Το υψηλό επίπεδο διεθνούς συμμετοχής θα διαμορφώσει και πάλι την έκθεση το 2026. Εταιρείες από καθιερωμένες χώρες εξαγωγής, καθώς και από αναδυόμενες αγορές χρησιμοποιούν τη Fruit Logistica, για να αναδείξουν την παρουσία τους, να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες και να τοποθετηθούν στρατηγικά. Η κλιματική αλλαγή, τα αυξανόμενα κόστη παραγωγής, οι ασταθείς αγορές και η μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των καταναλωτών καθιστούν την προσωπική επικοινωνία πιο σημαντική από ποτέ.

«Ειδικά σε δύσκολες περιόδους, ο κλάδος χρειάζεται χώρους όπου μπορεί να κοιτάξει μαζί προς το μέλλον», τονίζει ο David Ruetz. «Η Fruit Logistica παρέχει ακριβώς αυτό το πλαίσιο.»

Καινοτομίες που κάνουν τη διαφορά

Στη Fruit Logistica 2026, η καινοτομία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά κάτι απτό. Με την 20ή απονομή των Fruit Logistica Innovation Awards (FLIA), ο κλάδος γιορτάζει δύο δεκαετίες εξαιρετικής καινοτομίας. Τα βραβεία αναγνωρίζουν προϊόντα και τεχνολογίες που βελτιώνουν αισθητά την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, από νέες ποικιλίες και έξυπνα μηχανήματα έως ψηφιακές υπηρεσίες.

Επιλεγμένες καινοτομίες προϊόντων από όλους τους τομείς της Fruit Logistica θα παρουσιαστούν σε έναν κεντρικό ειδικό χώρο. Νέα concepts ποικιλιών, λύσεις θερμοκηπίων με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, βιώσιμα υποστρώματα και ανακυκλώσιμες συσκευασίες καταδεικνύουν πώς η καινοτομία οδηγεί την πρόοδο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Start-ups που δίνουν νέα δυναμική

Νέες προοπτικές προσφέρει επίσης το τμήμα “Startup World”. Νεοφυείς εταιρείες από διάφορες χώρες παρουσιάζουν πρακτικές λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις, που κυμαίνονται από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο ποιότητας και την παρακολούθηση ασθενειών έως τη ρομποτική και τα νέα υλικά συσκευασίας. Σε παρουσιάσεις, καινοτόμες ιδέες συναντούν απευθείας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από τον τομέα του λιανικού εμπορίου, της παραγωγής και της εφοδιαστικής.

Μοιραζόμαστε γνώσεις, διαμορφώνουμε το μέλλον

Ένα βασικό στοιχείο της Fruit Logistica 2026 είναι το εκτενές πρόγραμμα συνεδρίων και εκδηλώσεων. Σε έξι σκηνές, περίπου 200 ομιλητές από τον κόσμο των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της πρακτικής θα μοιραστούν τις γνώσεις τους. Θα καλυφθούν θέματα όπως οι αναλύσεις της παγκόσμιας αγοράς, οι τάσεις των καταναλωτών, η βιώσιμη παραγωγή, οι έξυπνες τεχνολογίες και η αποτελεσματική εφοδιαστική, μαζί με συγκεκριμένα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

Η Fruit Logistica είναι κάτι περισσότερο από μια εμπορική έκθεση. Είναι η κεντρική αγορά για το παγκόσμιο εμπόριο φρέσκων προϊόντων. Εδώ δημιουργούνται οι επιχειρήσεις του αύριο, εδώ συναντώνται η προσφορά και η ζήτηση σε ισότιμη βάση. Για όσους αναζητούν ανάπτυξη, προσανατολισμό στην αγορά και πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, η Fruit Logistica 2026 είναι το ιδανικό μέρος.